ASTROLOGIA

Gêmeos, Escorpião, Sagitário e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (23 de outubro)

Energia desta quinta-feira traz curas emocionais e revela lições valiosas do passado para esses quatro signos

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:00

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Hoje, 23 de outubro, o universo envia uma mensagem clara a quatro signos: chegou a hora de transformar feridas antigas em força. O dia traz um clima de reflexão e aceitação, lembrando que o crescimento vem quando paramos de resistir e aprendemos com o que a vida já nos mostrou. Para esses quatro signos, o dia de hoje marca um ponto de virada - um momento em que o passado deixa de ser peso e se torna sabedoria. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você está aprendendo que conhecimento não tem valor se usado contra si mesmo. Uma insegurança antiga pode ressurgir, mas ela vem para ser curada, não para assombrar. Ao acolher o que sente sem julgamento, você quebra um ciclo interno e recupera leveza.

Dica cósmica: A verdadeira sabedoria vem da autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo.

Escorpião: O dia de hoje traz a chance de se libertar de algo que já cumpriu seu papel. Você não precisa mais carregar culpas antigas nem dores que já ensinaram o que precisavam. É um fechamento emocional que marca o início de uma nova fase.

Dica cósmica: Curar não é esquecer - é transformar a dor em força.

Sagitário: Uma decepção antiga pode se revelar, agora, como o ponto que te trouxe até aqui. Você vai entender que tudo o que viveu tinha um propósito, e isso devolve a confiança que faltava. Hoje, o otimismo volta com força e mostra que você superou.

Dica cósmica: O passado te preparou para o que vem. Confie no caminho.

Aquário: O dia pede que você sinta antes de tentar entender. Uma conversa ou situação pode despertar empatia e mudar sua visão sobre algo importante. Ao se permitir vulnerabilizar, você se reconecta com sua verdade emocional — e isso é libertador.

Dica cósmica: Vulnerabilidade é força. Permita-se sentir.