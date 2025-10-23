Acesse sua conta
Gêmeos, Escorpião, Sagitário e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (23 de outubro)

Energia desta quinta-feira traz curas emocionais e revela lições valiosas do passado para esses quatro signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:00

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Hoje, 23 de outubro, o universo envia uma mensagem clara a quatro signos: chegou a hora de transformar feridas antigas em força. O dia traz um clima de reflexão e aceitação, lembrando que o crescimento vem quando paramos de resistir e aprendemos com o que a vida já nos mostrou. Para esses quatro signos, o dia de hoje marca um ponto de virada - um momento em que o passado deixa de ser peso e se torna sabedoria. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você está aprendendo que conhecimento não tem valor se usado contra si mesmo. Uma insegurança antiga pode ressurgir, mas ela vem para ser curada, não para assombrar. Ao acolher o que sente sem julgamento, você quebra um ciclo interno e recupera leveza.

Dica cósmica: A verdadeira sabedoria vem da autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Escorpião: O dia de hoje traz a chance de se libertar de algo que já cumpriu seu papel. Você não precisa mais carregar culpas antigas nem dores que já ensinaram o que precisavam. É um fechamento emocional que marca o início de uma nova fase.

Dica cósmica: Curar não é esquecer - é transformar a dor em força.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário: Uma decepção antiga pode se revelar, agora, como o ponto que te trouxe até aqui. Você vai entender que tudo o que viveu tinha um propósito, e isso devolve a confiança que faltava. Hoje, o otimismo volta com força e mostra que você superou.

Dica cósmica: O passado te preparou para o que vem. Confie no caminho.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Aquário: O dia pede que você sinta antes de tentar entender. Uma conversa ou situação pode despertar empatia e mudar sua visão sobre algo importante. Ao se permitir vulnerabilizar, você se reconecta com sua verdade emocional — e isso é libertador.

Dica cósmica: Vulnerabilidade é força. Permita-se sentir.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

