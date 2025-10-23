Descubra a cor e o número da sorte de cada signo hoje (23 de outubro) e como isso pode mudar seu dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:00
Nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, a energia do dia será marcada pelo equilíbrio, pelos relacionamentos e pelas conversas significativas. O momento favorece a diplomacia e o cuidado com as pessoas ao seu redor. É um dia para refletir sobre suas decisões e harmonizar suas emoções com a razão. Aproveite as oportunidades para se desenvolver pessoalmente e fortalecer laços. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Veja as características dos signos
Áries: Hoje, o foco estará nas parcerias e na colaboração. Mantenha paciência e equilíbrio, evitando decisões impulsivas. O trabalho em equipe trará bons resultados e fortalecerá relações. À noite, evite agir apenas por emoção.
Cor da sorte: Vermelho escarlate
Número da sorte: 9
Dica do dia: Seja educado; a cordialidade trará benefícios duradouros.
Touro: Equilibre trabalho e saúde, utilizando seu tempo com sabedoria. Sua praticidade favorecerá decisões financeiras, e o reconhecimento profissional é possível. A noite trará sensação de paz e satisfação.
Cor da sorte: Verde floresta
Número da sorte: 6
Dica do dia: Mantenha disciplina e gentileza.
Gêmeos: Dia favorável à criatividade e ao romance. Expresse-se por meio de hobbies ou atividades artísticas. Novos começos podem surgir e a honestidade fará suas palavras se destacarem.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Dica do dia: Fale com sinceridade; a honestidade torna suas palavras especiais.
Câncer: O foco estará na família e no equilíbrio emocional. Pequenos detalhes profissionais serão importantes. Aproveite o final do dia para momentos afetivos em casa.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Dica do dia: Ouça seu coração; ele indicará o caminho certo.
A criança de cada signo
Leão: Comunicação será essencial hoje. Expresse suas ideias com confiança e respeito. Use charme em vez de força para alcançar sucesso.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Dica do dia: Palavras bem colocadas podem impactar positivamente sua carreira.
Virgem: A energia do dia favorece clareza emocional e equilíbrio em finanças e relacionamentos. Priorize saúde e descanso.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 5
Dica do dia: Equilibre lógica e emoção para obter resultados positivos.
Libra: Momento ideal para focar em si mesmo e nas oportunidades de crescimento pessoal. Seu charme estará em alta.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 7
Dica do dia: Mantenha equilíbrio interno; ele refletirá externamente.
Escorpião: Concentre-se em autoconhecimento e libere velhos fardos emocionais. A paciência será essencial.
Cor da sorte: Vinho profundo
Número da sorte: 8
Dica do dia: Permita que o silêncio seja seu guia; a paz vem de dentro.
Sagitário: Dia favorável à vida social e ao trabalho em grupo. Relações podem trazer boas oportunidades, mas cuidado com as palavras.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 4
Dica do dia: Valorize relacionamentos; trabalho em equipe é chave para o sucesso.
Capricórnio: Reconhecimento e progresso profissional estão indicados. Flexibilidade e estabilidade farão a diferença.
Cor da sorte: Cinza carvão
Número da sorte: 10
Dica do dia: Mantenha estabilidade; sua diplomacia será sua força.
Aquário: Boas energias para novos aprendizados, viagens e novas ideias. Equilibre independência com responsabilidade.
Cor da sorte: Azul elétrico
Número da sorte: 11
Dica do dia: Busque experiências novas e diferentes perspectivas.
Peixes: Momento de crescimento pessoal e emocional. A sensibilidade será uma força, e mudanças podem trazer aprendizado.
Cor da sorte: Verde-mar
Número da sorte: 12
Dica do dia: Siga suas emoções; aceitação traz equilíbrio interno.