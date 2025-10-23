Acesse sua conta
Sorte em alta: Astros indicam quais signos podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (23)

O universo está conspirando a favor de alguns signos que podem ser surpreendidos por boas notícias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:42

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

De tempos em tempos, o cosmos se alinha de um jeito especial e hoje é um desses dias em que a sorte parece querer sorrir para alguns signos do zodíaco. De acordo com astrólogos, a energia desta quinta-feira (23) vibra prosperidade, abrindo portas para ganhos inesperados, boas oportunidades e até prêmios de sorte.

Se você vem sentindo que está “com estrela”, pode ser o momento certo para apostar em algo novo, enviar aquele currículo ou até tentar a sorte na loteria. A influência positiva de Júpiter, planeta da expansão e da abundância, promete favorecer especialmente quem confiar no próprio instinto e não tiver medo de arriscar.

Mas atenção, a sorte só se manifesta para quem se move! Nada de esperar sentado,os astros indicam que agir com coragem e otimismo é o segredo para transformar a boa energia em resultados reais.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Entre os mais favorecidos estão três signos que podem sentir um verdadeiro impulso cósmico de prosperidade. Eles terão o “toque de Midas” do dia, tudo o que tocarem pode se transformar em oportunidade.

Touro

A estabilidade e o senso prático que caracterizam esse signo favorecem retorno financeiro inesperado.

Leão

Com o brilho pessoal em alta, Leão pode atrair oportunidades, reconhecimento e até premiações relacionadas ao trabalho ou projetos próprios.

Escorpião

Intuitivo e atento a oportunidades ocultas, Escorpião está em posição de tirar proveito de situações menos óbvias e colher ganhos inesperados.

Signos Zodíaco Astrologia

