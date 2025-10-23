ASTROLOGIA

Sorte em alta: Astros indicam quais signos podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (23)

O universo está conspirando a favor de alguns signos que podem ser surpreendidos por boas notícias

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:42

Signos Crédito: Shutterstock

De tempos em tempos, o cosmos se alinha de um jeito especial e hoje é um desses dias em que a sorte parece querer sorrir para alguns signos do zodíaco. De acordo com astrólogos, a energia desta quinta-feira (23) vibra prosperidade, abrindo portas para ganhos inesperados, boas oportunidades e até prêmios de sorte.

Se você vem sentindo que está “com estrela”, pode ser o momento certo para apostar em algo novo, enviar aquele currículo ou até tentar a sorte na loteria. A influência positiva de Júpiter, planeta da expansão e da abundância, promete favorecer especialmente quem confiar no próprio instinto e não tiver medo de arriscar.

Mas atenção, a sorte só se manifesta para quem se move! Nada de esperar sentado,os astros indicam que agir com coragem e otimismo é o segredo para transformar a boa energia em resultados reais.

Entre os mais favorecidos estão três signos que podem sentir um verdadeiro impulso cósmico de prosperidade. Eles terão o “toque de Midas” do dia, tudo o que tocarem pode se transformar em oportunidade.

Touro

A estabilidade e o senso prático que caracterizam esse signo favorecem retorno financeiro inesperado.

Leão

Com o brilho pessoal em alta, Leão pode atrair oportunidades, reconhecimento e até premiações relacionadas ao trabalho ou projetos próprios.

Escorpião