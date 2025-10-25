Acesse sua conta
Jon Bon Jovi volta aos palcos após cirurgia e anuncia turnê mundial: 'Estou pronto'

Depois de três anos longe dos palcos, o cantor lidera o retorno da banda Bon Jovi

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:40

Jon Bon Jovi revela incerteza sobre voltar a realizar turnês após cirurgia
Jon Bon Jovi revela incerteza sobre voltar a realizar turnês após cirurgia Crédito: Shutterstock

Três anos após uma pausa forçada para se recuperar de uma cirurgia nas cordas vocais, Jon Bon Jovi está de volta e em grande estilo. O cantor anunciou que a banda Bon Jovi voltará à estrada em julho de 2026, marcando o tão esperado retorno aos palcos depois de um longo período afastado.

A turnê mundial começa com quatro apresentações no lendário Madison Square Garden, em Nova York, nos dias 7, 9, 12 e 14 de julho, antes de seguir para a Europa, com shows marcados em Edimburgo, Dublin e Londres.

“Há muita alegria neste anúncio, alegria por podermos compartilhar essas noites juntos com nossos fãs incríveis e alegria por a banda poder estar reunida novamente”, declarou Jon Bon Jovi em comunicado. “Sou profundamente grato pela paciência e pelo apoio de todos durante minha recuperação. Agora, estou pronto e animado para voltar.”

A recuperação do cantor foi retratada na série documental “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, lançada pelo Hulu, que acompanhou sua jornada após a cirurgia realizada em 2022.

Bon Jovi

Jon Bon Jovi revela incerteza sobre voltar a realizar turnês após cirurgia por Shutterstock
Jon Bon Jovi salva mulher com saúde mental abalada por Redes sociais
Série em quatro episódios apresenta a história da banda liderada por Jon Bon Jovi por divulgação
1 de 3
Jon Bon Jovi revela incerteza sobre voltar a realizar turnês após cirurgia por Shutterstock

Além da turnê, a banda prepara o lançamento de “Forever (Legendary Edition)”, uma nova versão do álbum “Forever”, de 2024, que chega às plataformas nesta sexta-feira (24). O projeto foi descrito como uma “releitura” repleta de parcerias de peso, com nomes como Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon e Joe Elliott, do Def Leppard.

Para Jon, o disco representa mais do que um retorno musical, é um símbolo de superação. “Este álbum nasceu da necessidade. Após a cirurgia e a reabilitação, eu ainda não estava pronto para encarar os rigores de uma turnê. Então, pedi ajuda a alguns amigos. São todos artistas incríveis e pessoas maravilhosas que me ajudaram a dar vida a esse projeto”, explicou o cantor.

