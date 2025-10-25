Acesse sua conta
É ouro ou mito? O que os cientistas dizem sobre os benefícios do caldo de ossos para a saúde

A bebida milenar que voltou à moda promete ser a chave para o colágeno, mas especialistas pedem cautela

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:30

De cura intestinal a pele firme, o bone broth é nutritivo, mas não um substituto para tratamentos, dizem médicos
De cura intestinal a pele firme, o bone broth é nutritivo, mas não um substituto para tratamentos, dizem médicos Crédito: Freepik

O caldo de ossos, ou 'bone broth', é a nova estrela dos influenciadores de bem-estar, sendo reverenciado como um preparo natural que "cura de dentro para fora". Ele promete regenerar articulações, dar firmeza à pele e até reforçar a imunidade.

Apesar da popularidade, a ciência se posiciona com ressalvas: a maior parte desses poderes milagrosos ainda carece de comprovação. Seria o caldo um mito científico ou o "ouro líquido" da saúde?

Pesquisadores e nutricionistas ouvidos pelo The New York Times concordam que a bebida é nutritiva e uma ótima adição à dieta.

Contudo, eles batem o martelo que o caldo de ossos não substitui os efeitos de suplementos de colágeno e tratamentos médicos, atuando mais como um alimento funcional. É preciso responsabilidade para não cair em alegações exageradas sobre o seu potencial curativo.

O que dizem os cientistas sobre as articulações?

A crença de que o caldo de ossos protege as articulações deriva de seus aminoácidos, essenciais para a produção de colágeno, vital para cartilagens e tendões. Os defensores argumentam que, como o caldo extrai esses nutrientes, ele deve ter o mesmo efeito dos suplementos.

O que você come?

A professora Louise Burke, da Universidade Católica Australiana, lembra que estudos de sucesso foram feitos com suplementos concentrados, e não com o caldo de ossos em si. A nutricionista é enfática: não há evidências que provem que o consumo da bebida traga os mesmos benefícios, mesmo que ele seja uma fonte nutritiva de proteína.

Glutamina e intestino: um potencial ainda em estudo

Outra grande expectativa gira em torno da saúde intestinal e do efeito anti-inflamatório atribuído à glutamina presente no caldo. Estudos com suplementos de glutamina realmente mostraram resultados positivos na redução de inflamações intestinais, um fato que endossa o uso do caldo para este fim.

O gastroenterologista Michael Camilleri, da Clínica Mayo, afirma que o caldo pode ter algum benefício para a digestão, especialmente por ser leve e de fácil absorção. No entanto, o especialista alerta que a falta de pesquisas em humanos impede que se considere o alimento uma "cura natural" para problemas de digestão e inflamações intestinais.

Caldo de ossos e a firmeza na pele

O colágeno também é o protagonista quando o assunto é beleza. O dermatologista Rajani Katta, do Baylor College of Medicine, explica que o colágeno é fundamental para a firmeza e elasticidade da pele. Porém, até o momento, não existem estudos que relacionem diretamente o consumo de caldo de ossos à melhora da aparência da pele.

Mesmo que o caldo forneça aminoácidos, o corpo os absorve de forma complexa e depende de muitos fatores para utilizá-los na síntese de colágeno na pele. O especialista ressalta: o caldo pode ser nutritivo, mas não substitui os efeitos dos cosméticos ou suplementos de colágeno desenvolvidos para fins estéticos.

