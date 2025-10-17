Você vai se arrepender se não colocar uma Espada-de-São-Jorge dentro de sua casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:04
Cultivar plantas dentro de casa é uma prática antiga presente em diversas culturas. Elas trazem cor, aroma e uma sensação única de harmonia ao ambiente.
Entre as espécies mais apreciadas está a Espada-de-São-Jorge (Dracaena trifasciata).
Ela ocupa um lugar especial em casas e espaços sagrados, sendo valorizada não apenas por seu significado cultural, mas também por uma descoberta recente que comprova sua capacidade única.
Um estudo publicado na revista científica Kesehatan Lingkungan revelou que a Espada-de-São-Jorge pode atuar como purificadora natural do ar interno.
Os pesquisadores descobriram que a planta consegue reduzir até 84,18% do monóxido de carbono (CO) presente no ambiente, além de absorver cerca de 30% do formaldeído.
“Essas descobertas sugerem que a planta-cobra (Espada-de-São-Jorge) tem o potencial de servir como uma solução natural, econômica e sustentável para melhorar a qualidade do ar interno”, destacam os autores do estudo.
A história da Espada-de-São-Jorge está profundamente ligada à espiritualidade e à cultura popular. No catolicismo, ela é associada a São Jorge, reconhecido como símbolo de coragem e vitória sobre o mal.
A lendária história do santo enfrentando um dragão reforça sua imagem protetora, e a planta, com suas folhas longas e pontiagudas, remete a uma lança erguida em defesa.
Nas religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé, a Espada-de-São-Jorge é chamada de Espada-de-Ogum. Ela representa a força e a proteção oferecidas pelo orixá Ogum, guerreiro protetor dos caminhos e das batalhas diárias.
Nessas tradições, ter a planta em casa é considerado um gesto de respeito e conexão espiritual, trazendo equilíbrio e segurança ao lar.
Além disso, em algumas culturas populares, a Espada-de-São-Jorge é cultivada como talismã para afastar energias negativas, protegendo ambientes e seus moradores.