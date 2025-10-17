Acesse sua conta
Você vai se arrepender se não colocar uma Espada-de-São-Jorge dentro de sua casa

Além da proteção espiritual: o segredo da planta Espada-de-São-Jorge que pode transformar sua casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:04

Descubra como a Espada-de-São-Jorge une espiritualidade e uma função científica surpreendente
Descubra como a Espada-de-São-Jorge une espiritualidade e uma função científica surpreendente Crédito: Foto: Mokkie/Wikimedia Commons

Cultivar plantas dentro de casa é uma prática antiga presente em diversas culturas. Elas trazem cor, aroma e uma sensação única de harmonia ao ambiente.

Entre as espécies mais apreciadas está a Espada-de-São-Jorge (Dracaena trifasciata).

Ela ocupa um lugar especial em casas e espaços sagrados, sendo valorizada não apenas por seu significado cultural, mas também por uma descoberta recente que comprova sua capacidade única.

Um aliado para o ar da sua casa

Um estudo publicado na revista científica Kesehatan Lingkungan revelou que a Espada-de-São-Jorge pode atuar como purificadora natural do ar interno.

Os pesquisadores descobriram que a planta consegue reduzir até 84,18% do monóxido de carbono (CO) presente no ambiente, além de absorver cerca de 30% do formaldeído.

“Essas descobertas sugerem que a planta-cobra (Espada-de-São-Jorge) tem o potencial de servir como uma solução natural, econômica e sustentável para melhorar a qualidade do ar interno”, destacam os autores do estudo.

Relação com a espiritualidade

A história da Espada-de-São-Jorge está profundamente ligada à espiritualidade e à cultura popular. No catolicismo, ela é associada a São Jorge, reconhecido como símbolo de coragem e vitória sobre o mal.

A lendária história do santo enfrentando um dragão reforça sua imagem protetora, e a planta, com suas folhas longas e pontiagudas, remete a uma lança erguida em defesa.

Nas religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé, a Espada-de-São-Jorge é chamada de Espada-de-Ogum. Ela representa a força e a proteção oferecidas pelo orixá Ogum, guerreiro protetor dos caminhos e das batalhas diárias.

Nessas tradições, ter a planta em casa é considerado um gesto de respeito e conexão espiritual, trazendo equilíbrio e segurança ao lar.

Além disso, em algumas culturas populares, a Espada-de-São-Jorge é cultivada como talismã para afastar energias negativas, protegendo ambientes e seus moradores.

