APEGO

Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Alguns não conseguem desapegar de um amor do passado

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:34

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Enquanto alguns signos têm o dom de superar de uma história de amor e crescer com o que aprendeu nela, outros viverão para sempre apegados ao que viveram no passado. Mesmo aparentemente seguindo em frente, ou até em um novo relacionamento, o coração continua guardando sentimentos por amores antigos e ex-namorados (as). Basta uma música, uma lembrança ou uma mensagem antiga para a saudade bater forte outra vez e pessoa perceber que não superou.

Os signos no amor 1 de 12

Vejas quais signos não conseguem superar relacionamentos antigos de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Câncer

Começando por Câncer, que é, sem dúvida, o campeão quando o assunto é saudade. Esse signo valoriza muito as conexões emocionais e se entrega de verdade quando ama. Por isso, quando algo chega ao fim, ele sente profundamente. Além disso, cancerianos têm uma memória afetiva muito forte, o que faz com que revivam, com frequência, momentos marcantes do passado.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Peixes

Peixes também entra nessa lista com folga. Esse signo é puro sentimento e costuma idealizar os relacionamentos, lembrando sempre dos melhores momentos. Mesmo que a relação não tenha sido perfeita, os piscianos tendem a focar nas partes boas, o que aumenta a saudade e dificulta o desapego. Ainda assim, essa sensibilidade também os torna mais empáticos e dispostos a perdoar.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

Touro

Outro signo que sente falta dos amores antigos é Touro. Ele gosta de estabilidade e tem muita dificuldade em lidar com mudanças. Então, quando um relacionamento acaba, os taurinos precisam de tempo para se acostumar com a ausência. Além disso, eles costumam ser fiéis às lembranças e às pessoas que fizeram parte da sua história.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Libra

Libra também entra nessa lista, já que é um signo que valoriza o amor, a parceria e a cumplicidade. Quando um relacionamento termina, o libriano sente falta da rotina a dois e da sensação de ter alguém para compartilhar os dias. No entanto, com o tempo, ele aprende a equilibrar o que foi vivido com a necessidade de seguir em frente.