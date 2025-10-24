Acesse sua conta
Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Alguns não conseguem desapegar de um amor do passado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:34

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Enquanto alguns signos têm o dom de superar de uma história de amor e crescer com o que aprendeu nela, outros viverão para sempre apegados ao que viveram no passado. Mesmo aparentemente seguindo em frente, ou até em um novo relacionamento, o coração continua guardando sentimentos por amores antigos e ex-namorados (as). Basta uma música, uma lembrança ou uma mensagem antiga para a saudade bater forte outra vez e pessoa perceber que não superou. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Vejas quais signos não conseguem superar relacionamentos antigos de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Câncer

Começando por Câncer, que é, sem dúvida, o campeão quando o assunto é saudade. Esse signo valoriza muito as conexões emocionais e se entrega de verdade quando ama. Por isso, quando algo chega ao fim, ele sente profundamente. Além disso, cancerianos têm uma memória afetiva muito forte, o que faz com que revivam, com frequência, momentos marcantes do passado.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Peixes

Peixes também entra nessa lista com folga. Esse signo é puro sentimento e costuma idealizar os relacionamentos, lembrando sempre dos melhores momentos. Mesmo que a relação não tenha sido perfeita, os piscianos tendem a focar nas partes boas, o que aumenta a saudade e dificulta o desapego. Ainda assim, essa sensibilidade também os torna mais empáticos e dispostos a perdoar.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Touro

Outro signo que sente falta dos amores antigos é Touro. Ele gosta de estabilidade e tem muita dificuldade em lidar com mudanças. Então, quando um relacionamento acaba, os taurinos precisam de tempo para se acostumar com a ausência. Além disso, eles costumam ser fiéis às lembranças e às pessoas que fizeram parte da sua história.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Libra

Libra também entra nessa lista, já que é um signo que valoriza o amor, a parceria e a cumplicidade. Quando um relacionamento termina, o libriano sente falta da rotina a dois e da sensação de ter alguém para compartilhar os dias. No entanto, com o tempo, ele aprende a equilibrar o que foi vivido com a necessidade de seguir em frente.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

