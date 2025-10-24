ASTROLOGIA

Os astros alertam: mudanças poderosas no amor e finanças atingem 4 signos nesta sexta (24 de outubro)

O universo movimenta energias intensas que prometem reviravoltas emocionais e financeiras para alguns signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (24), o cosmos envia ondas de energia transformadora que prometem alterar o rumo de muitos aspectos da vida, especialmente para quatro signos que estarão sob forte influência astral. As vibrações do dia podem mexer com as finanças, o amor e a proteção espiritual, abrindo espaço para novas oportunidades mas também pedindo cautela diante de mudanças inesperadas.

Confira as previsões a seguir:

Libra



Finanças: Boas oportunidades podem surgir de forma discreta, exigindo atenção e planejamento para não deixar nada escapar.

Boas oportunidades podem surgir de forma discreta, exigindo atenção e planejamento para não deixar nada escapar. Amor: O equilíbrio emocional será essencial. Invista em diálogo e empatia para evitar ruídos na relação.



O equilíbrio emocional será essencial. Invista em diálogo e empatia para evitar ruídos na relação. Proteção: Seu anjo da guarda está ativo hoje, sinais sutis podem indicar o melhor caminho a seguir.



Escorpião

Finanças: O inesperado pode jogar a seu favor, principalmente em negócios criativos.

O inesperado pode jogar a seu favor, principalmente em negócios criativos. Amor: Emoções intensas e decisões impulsivas devem ser controladas. Respire antes de agir.



Emoções intensas e decisões impulsivas devem ser controladas. Respire antes de agir. Proteção: A força de Plutão e do Sol te guia para escolhas mais estratégicas e seguras.



A força de Plutão e do Sol te guia para escolhas mais estratégicas e seguras. Dica: Confie na intuição, mas não se precipite, o tempo certo trará clareza.



Sagitário

Finanças: Expansão é a palavra do dia. Projetos e investimentos têm potencial para crescimento.

Expansão é a palavra do dia. Projetos e investimentos têm potencial para crescimento. Amor: A energia de Júpiter amplia o entendimento e favorece momentos de cumplicidade.



A energia de Júpiter amplia o entendimento e favorece momentos de cumplicidade. Proteção: Sorte em alta, mas atenção às escolhas que exigem compromisso a longo prazo.



Sorte em alta, mas atenção às escolhas que exigem compromisso a longo prazo. Dica: Esteja aberto a novas experiências, o aprendizado virá de onde menos espera.



Peixes

Finanças: Decisões passadas começam a render frutos; confie no seu instinto.

Decisões passadas começam a render frutos; confie no seu instinto. Amor: Intuição e sensibilidade estão em harmonia, fortalecendo os laços afetivos.



Intuição e sensibilidade estão em harmonia, fortalecendo os laços afetivos. Proteção: Netuno traz clareza e direciona sua percepção para evitar enganos.



Netuno traz clareza e direciona sua percepção para evitar enganos. Dica: Práticas como meditação e silêncio interior ajudam a identificar oportunidades e afastar energias negativas.



Sinais de que as mudanças estão chegando

Mesmo sem perceber de imediato, o universo costuma enviar avisos quando algo importante está prestes a acontecer. Fique atento a:

Coincidências que parecem “mágicas”

Intuições mais fortes do que o normal



Mensagens inesperadas ou reencontros marcantes



Sensação de leveza e clareza antes de decisões

