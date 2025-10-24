ASTROLOGIA

4 signos vão receber nesta sexta-feira (24 de outubro) um verdadeiro presente do destino

Dia promete sorte, expansão e boas surpresas para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:00

Esta sexta-feira, dia 24 de outubro, traz um movimento de otimismo e crescimento. É uma fase de abertura para quem deseja mais prosperidade, aprendizados e confiança na própria jornada. Quatro signos, em especial, estarão em sintonia com a sorte e podem sentir que tudo começa a fluir com mais naturalidade. A dica é agir com fé e deixar que as boas energias façam o resto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A sorte se manifesta quando você compartilha seus sonhos e projetos com alguém que acredita em você. Trabalhar em dupla, unir ideias e buscar novas formas de cooperação pode abrir portas e trazer resultados acima do esperado. É tempo de fortalecer vínculos e permitir que a troca te inspire.

Dica cósmica: Parcerias sinceras serão o seu maior talismã de prosperidade.

Virgem: A abundância chega ao seu lar e à sua vida pessoal. Criar um espaço em que você se sinta seguro, leve e estável será essencial para atrair o que deseja. Quando o ambiente à sua volta está em harmonia, a energia se renova e as oportunidades aparecem com mais facilidade.

Dica cósmica: Organize o que está ao seu redor e veja como o universo responde.

Sagitário: O crescimento vem do autoconhecimento e da autenticidade. É hora de se reconectar com o que realmente te faz feliz e aprender a dizer não ao que não combina mais com você. A verdadeira sorte está em saber escolher o que traz sentido à sua vida — e seguir com confiança.

Dica cósmica: Escute seu coração antes de qualquer conselho externo.

Peixes: A prosperidade surge no trabalho e nas suas ambições. Mesmo nas tarefas mais simples, há uma oportunidade escondida para evoluir e mostrar seu valor. Observe com atenção: o que parece rotina pode se revelar uma chance de ouro para o futuro.

Dica cósmica: Veja abundância onde os outros só enxergam o comum.