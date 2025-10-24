Saiba qual é a cor e o número da sorte que favorecem seu signo hoje (24 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00
Hoje, sexta-feira, 24 de outubro, o dia promete trazer clareza, foco e oportunidades para quem souber ouvir sua intuição e agir com paciência. Relacionamentos, projetos e decisões importantes ganham profundidade, e pequenas atitudes podem transformar seu dia. Descubra qual é a cor e o número da sorte do seu signo e aproveite ao máximo as oportunidades que surgem. A previsão é do site "The Daily Jagran".
Áries
Hoje seu mundo emocional estará intenso, mas você terá clareza para perceber o que realmente importa. Foque em finanças compartilhadas, projetos conjuntos ou momentos de reflexão pessoal. Evite decisões impulsivas e pratique paciência com parceiros e colegas.
Cor da sorte: Carmesim
Número da sorte: 8
Veja as características dos signos
Touro
Concentre-se nas relações hoje. Converse com honestidade e abra seu coração. Demonstrar cuidado e compreensão fará diferença tanto no pessoal quanto no trabalho. Uma energia positiva favorece transformações nos relacionamentos e parcerias.
Cor da sorte: Marrom terroso
Número da sorte: 6
Gêmeos
Organização e equilíbrio serão essenciais. Pequenas mudanças em sua rotina ou hábitos de saúde podem trazer grandes resultados. Mantenha foco e evite complicar problemas desnecessariamente; clareza e disciplina favorecem seu dia.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 3
Câncer
A criatividade e a expressão emocional estarão em alta. Aproveite para se conectar com hobbies ou projetos que ama. Relacionamentos e momentos afetivos podem trazer alegria profunda. Demonstrar entusiasmo e calor humano atrai reconhecimento.
Cor da sorte: Branco pérola
Número da sorte: 2
Veja como é cada signo
Leão
O momento pede atenção à segurança e harmonia no lar. Reflexão emocional traz paz e equilíbrio. Momentos de compreensão e empatia fortalecem laços familiares e pessoais.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem
Comunicando-se com clareza e autenticidade, você poderá fortalecer relações e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Bom dia para pesquisa, escrita ou planejamento estratégico. Use seu charme natural para criar conexões positivas.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 5
Libra
Equilíbrio entre ambição e diplomacia é essencial. Foque em questões financeiras e decisões importantes. Reflita sobre planos de longo prazo e priorize o que é realmente significativo para você.
Cor da sorte: Azul celeste
Número da sorte: 7
Escorpião
Momento ideal para expressar suas ideias e sentimentos com coragem. Use sua intuição para tomar decisões estratégicas. Mudanças pessoais e profissionais podem trazer crescimento e sucesso.
Cor da sorte: Vermelho profundo
Número da sorte: 9
Sagitário
Reserve tempo para introspecção e avaliação de desejos ocultos. Perdoar, refletir e passar momentos sozinho trará clareza e renovação. Evite decisões importantes sem avaliar suas emoções profundamente.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 4
Capricórnio
Dia favorável para networking, colaboração e troca de ideias. Mantenha a honestidade em suas comunicações; isso fortalece a confiança e cria oportunidades. Reflita sobre objetivos de longo prazo antes de agir.
Cor da sorte: Cinza carvão
Número da sorte: 10
Aquário
Foco, iniciativa e atenção aos detalhes serão importantes. Persistência e criatividade trarão reconhecimento e resultados positivos. Busque equilíbrio entre praticidade e sensibilidade nas relações e no trabalho.
Cor da sorte: Azul elétrico
Número da sorte: 11
Peixes
Momento de introspecção e desenvolvimento pessoal. Concentre-se em autoconhecimento, criatividade e decisões alinhadas com suas emoções. Confie em seu julgamento e invista tempo em atividades que elevem seu bem-estar.
Cor da sorte: Verde mar
Número da sorte: 12