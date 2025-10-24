ASTROLOGIA

Saiba qual é a cor e o número da sorte que favorecem seu signo hoje (24 de outubro)

Dia promete clareza, foco e oportunidades para quem souber ouvir sua intuição

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, sexta-feira, 24 de outubro, o dia promete trazer clareza, foco e oportunidades para quem souber ouvir sua intuição e agir com paciência. Relacionamentos, projetos e decisões importantes ganham profundidade, e pequenas atitudes podem transformar seu dia. Descubra qual é a cor e o número da sorte do seu signo e aproveite ao máximo as oportunidades que surgem. A previsão é do site "The Daily Jagran".

Áries



Hoje seu mundo emocional estará intenso, mas você terá clareza para perceber o que realmente importa. Foque em finanças compartilhadas, projetos conjuntos ou momentos de reflexão pessoal. Evite decisões impulsivas e pratique paciência com parceiros e colegas.

Cor da sorte: Carmesim

Número da sorte: 8

Veja as características dos signos 1 de 7

Touro

Concentre-se nas relações hoje. Converse com honestidade e abra seu coração. Demonstrar cuidado e compreensão fará diferença tanto no pessoal quanto no trabalho. Uma energia positiva favorece transformações nos relacionamentos e parcerias.

Cor da sorte: Marrom terroso

Número da sorte: 6

Gêmeos

Organização e equilíbrio serão essenciais. Pequenas mudanças em sua rotina ou hábitos de saúde podem trazer grandes resultados. Mantenha foco e evite complicar problemas desnecessariamente; clareza e disciplina favorecem seu dia.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Câncer

A criatividade e a expressão emocional estarão em alta. Aproveite para se conectar com hobbies ou projetos que ama. Relacionamentos e momentos afetivos podem trazer alegria profunda. Demonstrar entusiasmo e calor humano atrai reconhecimento.

Cor da sorte: Branco pérola

Número da sorte: 2

Veja como é cada signo 1 de 4

Leão

O momento pede atenção à segurança e harmonia no lar. Reflexão emocional traz paz e equilíbrio. Momentos de compreensão e empatia fortalecem laços familiares e pessoais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem

Comunicando-se com clareza e autenticidade, você poderá fortalecer relações e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Bom dia para pesquisa, escrita ou planejamento estratégico. Use seu charme natural para criar conexões positivas.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 5

Libra

Equilíbrio entre ambição e diplomacia é essencial. Foque em questões financeiras e decisões importantes. Reflita sobre planos de longo prazo e priorize o que é realmente significativo para você.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 7

Escorpião

Momento ideal para expressar suas ideias e sentimentos com coragem. Use sua intuição para tomar decisões estratégicas. Mudanças pessoais e profissionais podem trazer crescimento e sucesso.

Cor da sorte: Vermelho profundo

Número da sorte: 9

Sagitário

Reserve tempo para introspecção e avaliação de desejos ocultos. Perdoar, refletir e passar momentos sozinho trará clareza e renovação. Evite decisões importantes sem avaliar suas emoções profundamente.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Capricórnio

Dia favorável para networking, colaboração e troca de ideias. Mantenha a honestidade em suas comunicações; isso fortalece a confiança e cria oportunidades. Reflita sobre objetivos de longo prazo antes de agir.

Cor da sorte: Cinza carvão

Número da sorte: 10

Aquário

Foco, iniciativa e atenção aos detalhes serão importantes. Persistência e criatividade trarão reconhecimento e resultados positivos. Busque equilíbrio entre praticidade e sensibilidade nas relações e no trabalho.

Cor da sorte: Azul elétrico

Número da sorte: 11

Peixes

Momento de introspecção e desenvolvimento pessoal. Concentre-se em autoconhecimento, criatividade e decisões alinhadas com suas emoções. Confie em seu julgamento e invista tempo em atividades que elevem seu bem-estar.

Cor da sorte: Verde mar