Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é a cor e o número da sorte que favorecem seu signo hoje (24 de outubro)

Dia promete clareza, foco e oportunidades para quem souber ouvir sua intuição

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, sexta-feira, 24 de outubro, o dia promete trazer clareza, foco e oportunidades para quem souber ouvir sua intuição e agir com paciência. Relacionamentos, projetos e decisões importantes ganham profundidade, e pequenas atitudes podem transformar seu dia. Descubra qual é a cor e o número da sorte do seu signo e aproveite ao máximo as oportunidades que surgem. A previsão é do site "The Daily Jagran".

Leia mais

Imagem - Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Imagem - 4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

Imagem - 4 signos que estavam sobrecarregados finalmente saem da exaustão e voltam a respirar

4 signos que estavam sobrecarregados finalmente saem da exaustão e voltam a respirar

Áries

Hoje seu mundo emocional estará intenso, mas você terá clareza para perceber o que realmente importa. Foque em finanças compartilhadas, projetos conjuntos ou momentos de reflexão pessoal. Evite decisões impulsivas e pratique paciência com parceiros e colegas.

Cor da sorte: Carmesim

Número da sorte: 8

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Touro

Concentre-se nas relações hoje. Converse com honestidade e abra seu coração. Demonstrar cuidado e compreensão fará diferença tanto no pessoal quanto no trabalho. Uma energia positiva favorece transformações nos relacionamentos e parcerias.

Cor da sorte: Marrom terroso

Número da sorte: 6

Gêmeos

Organização e equilíbrio serão essenciais. Pequenas mudanças em sua rotina ou hábitos de saúde podem trazer grandes resultados. Mantenha foco e evite complicar problemas desnecessariamente; clareza e disciplina favorecem seu dia.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Câncer

A criatividade e a expressão emocional estarão em alta. Aproveite para se conectar com hobbies ou projetos que ama. Relacionamentos e momentos afetivos podem trazer alegria profunda. Demonstrar entusiasmo e calor humano atrai reconhecimento.

Cor da sorte: Branco pérola

Número da sorte: 2

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão

O momento pede atenção à segurança e harmonia no lar. Reflexão emocional traz paz e equilíbrio. Momentos de compreensão e empatia fortalecem laços familiares e pessoais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem

Comunicando-se com clareza e autenticidade, você poderá fortalecer relações e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Bom dia para pesquisa, escrita ou planejamento estratégico. Use seu charme natural para criar conexões positivas.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 5

Libra

Equilíbrio entre ambição e diplomacia é essencial. Foque em questões financeiras e decisões importantes. Reflita sobre planos de longo prazo e priorize o que é realmente significativo para você.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 7

Escorpião

Momento ideal para expressar suas ideias e sentimentos com coragem. Use sua intuição para tomar decisões estratégicas. Mudanças pessoais e profissionais podem trazer crescimento e sucesso.

Cor da sorte: Vermelho profundo

Número da sorte: 9

Sagitário

Reserve tempo para introspecção e avaliação de desejos ocultos. Perdoar, refletir e passar momentos sozinho trará clareza e renovação. Evite decisões importantes sem avaliar suas emoções profundamente.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Capricórnio

Dia favorável para networking, colaboração e troca de ideias. Mantenha a honestidade em suas comunicações; isso fortalece a confiança e cria oportunidades. Reflita sobre objetivos de longo prazo antes de agir.

Cor da sorte: Cinza carvão

Número da sorte: 10

Aquário

Foco, iniciativa e atenção aos detalhes serão importantes. Persistência e criatividade trarão reconhecimento e resultados positivos. Busque equilíbrio entre praticidade e sensibilidade nas relações e no trabalho.

Cor da sorte: Azul elétrico

Número da sorte: 11

Peixes

Momento de introspecção e desenvolvimento pessoal. Concentre-se em autoconhecimento, criatividade e decisões alinhadas com suas emoções. Confie em seu julgamento e invista tempo em atividades que elevem seu bem-estar.

Cor da sorte: Verde mar

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte

Mais recentes

Imagem - Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)

Mudança e sorte no ar: 3 signos vivem uma virada poderosa nesta sexta-feira (24 de outubro)
Imagem - 4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um

4 signos despertam para um novo propósito nesta sexta (24); veja o que o dia reserva para cada um
Imagem - Anjo da Guarda de sexta (24 de outubro): 4 signos terão um grande livramento e sentirão proteção divina

Anjo da Guarda de sexta (24 de outubro): 4 signos terão um grande livramento e sentirão proteção divina

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada