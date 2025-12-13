Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esses 5 signos vão viver um resto de dezembro extraordinário

O mês ganha um ritmo diferente para cinco signos que, segundo astrólogo, entram agora em um ciclo raro de crescimento e sorte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, que compartilhou suas previsões em um vídeo no TikTok, cinco signos entram agora em uma fase extraordinária para o restante de dezembro. É um período que se intensifica aos poucos, mas que traz encontros, reconhecimento, renovações pessoais e uma onda positiva que fecha o ano no auge. Para esses signos, a virada já começou. Veja a previsão:

Leia mais

Imagem - Áries, Câncer, Virgem e Aquário recebem um recado forte do universo hoje (13 de dezembro)

Áries, Câncer, Virgem e Aquário recebem um recado forte do universo hoje (13 de dezembro)

Imagem - 3 signos começam hoje (13 de dezembro) um período de felicidade que já parecia impossível

3 signos começam hoje (13 de dezembro) um período de felicidade que já parecia impossível

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de dezembro): o sábado que equilibra descanso e propósito

Cor e número da sorte de hoje (13 de dezembro): o sábado que equilibra descanso e propósito

Libra:

Hoje, você entra em uma fase de conexões leves, encontros agradáveis e interações que elevam sua energia. As pessoas ao seu redor respondem melhor a você, reconhecem seu charme natural e se aproximam com admiração. A estagnação dos últimos meses começa a se dissolver, abrindo espaço para novas possibilidades, convites e até oportunidades inesperadas. Você termina o ano sendo visto, apreciado e lembrado.

Dica cósmica: Abrace cada convite; uma simples conversa pode mudar seu caminho.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Leão:

Hoje, você se sente mais livre, espontâneo e alinhado consigo mesmo. O astrólogo destaca que você retoma sua capacidade de brincar, criar e se divertir, algo que reacende sua vitalidade. Atividades criativas fluem, ideias surgem, parcerias aparecem. No amor, a leveza faz tudo brilhar mais. É como se você finalmente respirasse fundo depois de semanas densas.

Dica cósmica: Deixe o riso te guiar; sua criatividade nasce justamente desses momentos.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Aquário:

Hoje, você se expande para novos grupos, projetos e comunidades. Você atrai pessoas com ideias semelhantes às suas, fortalecendo sua sensação de pertencimento. A vida social se aquece, relações ganham profundidade e sua presença desperta simpatia real. Há uma ternura nova no ar, principalmente em vínculos afetivos e oportunidades que surgem quase de surpresa.

Dica cósmica: Aceite convites sem pensar demais; as melhores conexões virão daí.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Sagitário:

Hoje inicia um período de força e delicadeza ao mesmo tempo. Você encontra o equilíbrio perfeito para resolver pendências e olhar para suas relações com mais clareza. A confiança aumenta e você passa a agir com mais autenticidade, escolhendo conexões que realmente combinam com sua energia. O mês termina com maturidade emocional, poder pessoal e uma leveza que te surpreende.

Dica cósmica: Não aceite menos do que você merece; seu padrão está subindo, e isso é ótimo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes:

Hoje, você olha para sua jornada e sente orgulho real do caminho percorrido. Medos, dúvidas e inseguranças começam a perder força, e surge uma confiança renovada em suas escolhas, talentos e limites. O restante de dezembro te entrega um brilho especial, principalmente em relação ao trabalho, criatividade e vida familiar. Você fecha o ano maior, mais seguro e pronto para ousar mais.

Dica cósmica: Confie no que você já construiu, isso é só o começo do seu próximo salto.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
@innerworldsastrology These zodiac signs are poised to have the best December #astrology #zodiac #horoscope #zodiacsigns ♬ original sound - Evan Nathaniel Grim

Tags:

Signo Leão Libra Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Giovanna Lancellotti comenta fofoca sobre Grazi Massafera em Três Graças

Giovanna Lancellotti comenta fofoca sobre Grazi Massafera em Três Graças
Imagem - Como é a suíte com diária de R$216 mil que Neymar e Bruna Biancardi estão hospedados em NY

Como é a suíte com diária de R$216 mil que Neymar e Bruna Biancardi estão hospedados em NY
Imagem - Anjo da Reviravolta traz virada de chave para 5 signos a partir deste sábado (13 de dezembro)

Anjo da Reviravolta traz virada de chave para 5 signos a partir deste sábado (13 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
02

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
03

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista