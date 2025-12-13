ASTROLOGIA

Esses 5 signos vão viver um resto de dezembro extraordinário

O mês ganha um ritmo diferente para cinco signos que, segundo astrólogo, entram agora em um ciclo raro de crescimento e sorte

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, que compartilhou suas previsões em um vídeo no TikTok, cinco signos entram agora em uma fase extraordinária para o restante de dezembro. É um período que se intensifica aos poucos, mas que traz encontros, reconhecimento, renovações pessoais e uma onda positiva que fecha o ano no auge. Para esses signos, a virada já começou. Veja a previsão:

Libra:

Hoje, você entra em uma fase de conexões leves, encontros agradáveis e interações que elevam sua energia. As pessoas ao seu redor respondem melhor a você, reconhecem seu charme natural e se aproximam com admiração. A estagnação dos últimos meses começa a se dissolver, abrindo espaço para novas possibilidades, convites e até oportunidades inesperadas. Você termina o ano sendo visto, apreciado e lembrado.

Dica cósmica: Abrace cada convite; uma simples conversa pode mudar seu caminho.

Leão:

Hoje, você se sente mais livre, espontâneo e alinhado consigo mesmo. O astrólogo destaca que você retoma sua capacidade de brincar, criar e se divertir, algo que reacende sua vitalidade. Atividades criativas fluem, ideias surgem, parcerias aparecem. No amor, a leveza faz tudo brilhar mais. É como se você finalmente respirasse fundo depois de semanas densas.

Dica cósmica: Deixe o riso te guiar; sua criatividade nasce justamente desses momentos.

Aquário:

Hoje, você se expande para novos grupos, projetos e comunidades. Você atrai pessoas com ideias semelhantes às suas, fortalecendo sua sensação de pertencimento. A vida social se aquece, relações ganham profundidade e sua presença desperta simpatia real. Há uma ternura nova no ar, principalmente em vínculos afetivos e oportunidades que surgem quase de surpresa.

Dica cósmica: Aceite convites sem pensar demais; as melhores conexões virão daí.

Sagitário:

Hoje inicia um período de força e delicadeza ao mesmo tempo. Você encontra o equilíbrio perfeito para resolver pendências e olhar para suas relações com mais clareza. A confiança aumenta e você passa a agir com mais autenticidade, escolhendo conexões que realmente combinam com sua energia. O mês termina com maturidade emocional, poder pessoal e uma leveza que te surpreende.

Dica cósmica: Não aceite menos do que você merece; seu padrão está subindo, e isso é ótimo.

Peixes:

Hoje, você olha para sua jornada e sente orgulho real do caminho percorrido. Medos, dúvidas e inseguranças começam a perder força, e surge uma confiança renovada em suas escolhas, talentos e limites. O restante de dezembro te entrega um brilho especial, principalmente em relação ao trabalho, criatividade e vida familiar. Você fecha o ano maior, mais seguro e pronto para ousar mais.

Dica cósmica: Confie no que você já construiu, isso é só o começo do seu próximo salto.