ACOMODAÇÃO PRESIDENCIAL

Como é a suíte com diária de R$216 mil que Neymar e Bruna Biancardi estão hospedados em NY

Casal de famosos está curtindo a cidade estadunidense em grande estilo

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:03

Neymar e esposa estão curtindo NY em hotel de luxo Crédito: Reprodução

O jogador Neymar Jr. e a influenciadora Bruna Biancardi estão vivendo dias de muito descanso e conforto em uma viagem de casal à Nova York. Nesta sexta-feira (12), os famosos compartilharam imagens da acomodação e revelaram que escolheram a suíte presidencial do Carlyle Hotel para esses dias especiais na cidade estadunidense. Para ficar na suíte, é necessário desembolsar US$ 40 mil por dia, em torno de R$ 216.788 na cotação atual.

Clássico hotel da rede Rosewood, em Manhattan, as acomodações esbanjam luxo e sofisticação e já hospedaram importantes nomes ao longo de quase um século de história. A princesa Diana, Steve Jobs, Michael Jackson, George Clooney, Rihanna e Tom Cruise são algumas das celebridades que já foram recebidos no local.

Como é a suíte presidencial do Carlyle Hotel 1 de 9