Neymar faz clique raro de Bruna Biancardi com a filha, Mavie, e detalhe chama atenção

Craque do Santos fez um registro num momento de descontração com a esposa e a filha

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:04

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Neymar, de 33 anos de idade, fez um registro de Bruna Biancardi, de 31 anos, com a filha caçula, Mel, de apenas 4 meses, em um momento de descontração, nesta sexta-feira (21). Na publicação feita através dos stories do Instagram, um detalhe chamou atenção.

O atacante dos Santos publicou o momento em que as duas aparecem almoçando na mansão do casal. É possível perceber que no fundo da foto, um quadro exibia a mesma pose de mãe filha, reproduzindo exatamente a cena do clique.

Registro feito por Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

Além da pequena, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 2 anos. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 1 anos, fruto de um breve affair com Amanda Kimberlly.