Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar faz clique raro de Bruna Biancardi com a filha, Mavie, e detalhe chama atenção

Craque do Santos fez um registro num momento de descontração com a esposa e a filha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:04

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Neymar, de 33 anos de idade, fez um registro de Bruna Biancardi, de 31 anos, com a filha caçula, Mel, de apenas 4 meses, em um momento de descontração, nesta sexta-feira (21). Na publicação feita através dos stories do Instagram, um detalhe chamou atenção.

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão

Looks de Mavie e Bruna Biancardi para leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Looks de Mavie e Bruna Biancardi para leilão por Reprodução/Instagram
Looks de Neymar, Mavie e Bruna Biancardi para leilão por Reprodução/Instagram
Neymar em leilão por Divulgação
Mavie e Neymar em leilão por Reprodução
Mavie e Neymar em leilão por Reprodução
1 de 7
Looks de Mavie e Bruna Biancardi para leilão por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

Imagem - Bruna Biancardi é acusada de exagerar no Photoshop e se revolta

Bruna Biancardi é acusada de exagerar no Photoshop e se revolta

Imagem - Bruna Biancardi encanta com web com foto da filha caçula, Mel, de três meses

Bruna Biancardi encanta com web com foto da filha caçula, Mel, de três meses

O atacante dos Santos publicou o momento em que as duas aparecem almoçando na mansão do casal. É possível perceber que no fundo da foto, um quadro exibia a mesma pose de mãe filha, reproduzindo exatamente a cena do clique.

Registro feito por Neymar
Registro feito por Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

Além da pequena, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 2 anos. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 1 anos, fruto de um breve affair com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 32
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

Leia mais

Imagem - Férias coletivas: conheça as regras e quando a empresa pode concedê-las

Férias coletivas: conheça as regras e quando a empresa pode concedê-las

Imagem - Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso

Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso

Imagem - Natal com pets: 7 formas de decorar a casa sem riscos para os animais

Natal com pets: 7 formas de decorar a casa sem riscos para os animais

Tags:

Neymar Bruna Biancardi Filha de Neymar

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Bomba em 'Êta Mundo Melhor!': segredo da fábrica deixa Sandra e Ernesto em alerta nesta sexta (21)

Bomba em 'Êta Mundo Melhor!': segredo da fábrica deixa Sandra e Ernesto em alerta nesta sexta (21)
Imagem - Os benefícios e malefícios de consumir essa poderosa e pouco conhecida fruta

Os benefícios e malefícios de consumir essa poderosa e pouco conhecida fruta

MAIS LIDAS

Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial
01

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana
02

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos
03

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
04

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores