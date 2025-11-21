Neymar faz clique raro de Bruna Biancardi com a filha, Mavie, e detalhe chama atenção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:04
O jogador Neymar, de 33 anos de idade, fez um registro de Bruna Biancardi, de 31 anos, com a filha caçula, Mel, de apenas 4 meses, em um momento de descontração, nesta sexta-feira (21). Na publicação feita através dos stories do Instagram, um detalhe chamou atenção.
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão
O atacante dos Santos publicou o momento em que as duas aparecem almoçando na mansão do casal. É possível perceber que no fundo da foto, um quadro exibia a mesma pose de mãe filha, reproduzindo exatamente a cena do clique.
Além da pequena, Bruna e Neymar são pais de Mavie, de 2 anos. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 1 anos, fruto de um breve affair com Amanda Kimberlly.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas