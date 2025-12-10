FAMOSOS

Garota de programa envolvida em polêmica com Neymar fala sobre paternidade da filha recém-nascida: 'A cara dele'

Any Awuada ficou famosa em março após se envolver em um escândalo com o jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:24

Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar Crédito: Reprodução

A garota de programa Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, abriu o jogo sobre a paternidade da filha recém-nascida. A influenciadora, que ficou famosa após se envolver em uma polêmica com o jogador Neymar, em março deste ano, afirmou que tem recebido vários questionamentos sobre quem é o pai de Maria Vitória, nascida no dia 13 de novembro.

Segundo Any, as mensagens se repetem diariamente, com várias comparações feitas pelos seguidores envolvendo a bebê. Ela garantiu que sabe quem é o pai da criança, e as características da filha reforçam isso. "Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê (…) Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele", comentou.

Apesar da cobrança dos seguidores, Any falou que irá manter a decisão de não divulgar o nome do pai. "Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer ser exposta e tá tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro".

A influenciadora também disse estar mais "madura". Ela comentou que a exposição excessiva já cobrou seu preço em ocasiões anteriores e trouxe consequências que prefere não reviver. "Com maturidade, eu aprendi que isso não se deve fazer. Se ele não quer ser exposto, o mais justo, o mais humano e o mais certo é eu respeitar. O que eu quero é o bem da minha filha (…) Ninguém sabe, nem pessoas próximas a mim, nem minha família".

