Garota de programa envolvida em polêmica com Neymar fala sobre paternidade da filha recém-nascida: 'A cara dele'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:24
A garota de programa Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, abriu o jogo sobre a paternidade da filha recém-nascida. A influenciadora, que ficou famosa após se envolver em uma polêmica com o jogador Neymar, em março deste ano, afirmou que tem recebido vários questionamentos sobre quem é o pai de Maria Vitória, nascida no dia 13 de novembro.
Segundo Any, as mensagens se repetem diariamente, com várias comparações feitas pelos seguidores envolvendo a bebê. Ela garantiu que sabe quem é o pai da criança, e as características da filha reforçam isso. "Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê (…) Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele", comentou.
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada
Apesar da cobrança dos seguidores, Any falou que irá manter a decisão de não divulgar o nome do pai. "Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer ser exposta e tá tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro".
A influenciadora também disse estar mais "madura". Ela comentou que a exposição excessiva já cobrou seu preço em ocasiões anteriores e trouxe consequências que prefere não reviver. "Com maturidade, eu aprendi que isso não se deve fazer. Se ele não quer ser exposto, o mais justo, o mais humano e o mais certo é eu respeitar. O que eu quero é o bem da minha filha (…) Ninguém sabe, nem pessoas próximas a mim, nem minha família".
Any Awuada
A garota de programa ficou famosa em março deste ano, após dizer que teve relações íntimas com Neymar durante uma festa realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Na época, Any afirmou que o jogador do Santos não usou preservativos.