Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Garota de programa envolvida em polêmica com Neymar fala sobre paternidade da filha recém-nascida: 'A cara dele'

Any Awuada ficou famosa em março após se envolver em um escândalo com o jogador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:24

Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar
Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar Crédito: Reprodução

A garota de programa Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, abriu o jogo sobre a paternidade da filha recém-nascida. A influenciadora, que ficou famosa após se envolver em uma polêmica com o jogador Neymar, em março deste ano, afirmou que tem recebido vários questionamentos sobre quem é o pai de Maria Vitória, nascida no dia 13 de novembro.

Segundo Any, as mensagens se repetem diariamente, com várias comparações feitas pelos seguidores envolvendo a bebê. Ela garantiu que sabe quem é o pai da criança, e as características da filha reforçam isso. "Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê (…) Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele", comentou.

Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada

Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram
1 de 7
Maria Vitória, segunda filha de Any Awuada por Reprodução/Instagram

Apesar da cobrança dos seguidores, Any falou que irá manter a decisão de não divulgar o nome do pai. "Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer ser exposta e tá tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro".

A influenciadora também disse estar mais "madura". Ela comentou que a exposição excessiva já cobrou seu preço em ocasiões anteriores e trouxe consequências que prefere não reviver. "Com maturidade, eu aprendi que isso não se deve fazer. Se ele não quer ser exposto, o mais justo, o mais humano e o mais certo é eu respeitar. O que eu quero é o bem da minha filha (…) Ninguém sabe, nem pessoas próximas a mim, nem minha família".

Any Awuada

Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada por Reprodução/Instagram
Any Awuada mostrou barriga nas redes sociais por Reprodução
Any Awuada mostrou barriga nas redes sociais por Reprodução
Any Awuada mostrou barriga nas redes sociais por Reprodução
Any Awuada por Reprodução
Any Awuada mostrou barriguinha de grávida por Reprodução
Any Awuada diz que se relacionou sexualmente com Neymar por Reprodução
Neymar e Any Awuada por Reprodução
Modelo Any Awuada por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Any Awuada por Reprodução I X
1 de 21
Any Awuada por Reprodução/Instagram

A garota de programa ficou famosa em março deste ano, após dizer que teve relações íntimas com Neymar durante uma festa realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Na época, Any afirmou que o jogador do Santos não usou preservativos.

Leia mais

Imagem - Nicole Bahls descarta participação no BBB 26 e diz que contratos a impedem de entrar no reality

Nicole Bahls descarta participação no BBB 26 e diz que contratos a impedem de entrar no reality

Imagem - Deolane Bezerra e o filho, Kayky, viram réus em ação sobre jogos de azar e suposta fraude

Deolane Bezerra e o filho, Kayky, viram réus em ação sobre jogos de azar e suposta fraude

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Tags:

Neymar Famosos Paternidade any Awuada

Mais recentes

Imagem - Candinho morre em 'Êta Mundo Melhor'? Virada emocionante confirma destino do protagonista

Candinho morre em 'Êta Mundo Melhor'? Virada emocionante confirma destino do protagonista
Imagem - Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado

Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado
Imagem - Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava