Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa da lista da lei Magnitsky

Ministro do STF foi sancionado em julho pelo presidente Donald Trump

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:09

Moraes e Viviane
Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes Crédito: Reprodução

O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. As razões para a retirada da lista não foram especificadas. 

Moraes foi incluído na lista de punidos em julho deste ano. O dispositivo é utilizado pelos EUA para sancionar estrangeiros. O motivo foi o processo movido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. As sanções contra Viviane foram implementadas no dia 22 de setembro.

Leia mais

Imagem - Moraes manda Polícia Federal periciar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

Moraes manda Polícia Federal periciar necessidade de cirurgia de Bolsonaro

Imagem - Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Imagem - 8/1: voto de Moraes prevê que cada PM pague R$ 6 milhões de indenização

8/1: voto de Moraes prevê que cada PM pague R$ 6 milhões de indenização

De acordo com apuração da coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, fontes do Itamaraty afirmaram que a articulação do magistrado em favor do avanço do PL da dosimetria, somada à decisão do governo brasileiro de recuar na pressão por regras internacionais para big techs, pesou na avaliação da Casa Branca.

A reversão da punição é vista pelo Itamaraty como um movimento para restabelecer um ambiente de confiança entre os dois países. Ainda segundo a coluna, o Ministério das Relações Exteriores avalia que, até janeiro, outras sanções devem ser suspensas, como a restrição de vistos a ministros brasileiros. 

Mais recentes

Imagem - Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal
Imagem - Moraes agradece Lula após remoção de sanções da Lei Magnitsky: 'Verdade venceu'

Moraes agradece Lula após remoção de sanções da Lei Magnitsky: 'Verdade venceu'
Imagem - STF mantém decisão de Moraes sobre perda do mandato de Zambelli

STF mantém decisão de Moraes sobre perda do mandato de Zambelli

MAIS LIDAS

Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil
01

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Imagem - Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking
02

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
03

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador