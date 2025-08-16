Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Diaba Loira’ foi de vítima de tentativa de feminicídio a líder do TCP e inimiga do CV

Eweline Passos Rodrigues teve entrada ‘tardia’ no mundo do crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:14

Eweline virou a Diaba Loira em três anos Crédito: Reprodução

Apesar de já ter reunido mais de 70 mil seguidores nas suas redes sociais, onde ostentava fuzis e publicava provocações para rivais, a vida de crime de Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, a ‘Diaba Loira’, que foi morta no Rio de Janeiro, não era tão antiga. Até o ano de 2022, inclusive, ela vivia em Capivari de Baixo, em Santa Catarina, estado onde nasceu, cresceu e chegou a trabalhar como cobradora interna e alfaiate.

Antes ser Diaba Loura, Eweline foi casada e teve dois filhos. Em 2022, no entanto, a vida dela mudou quando foi alvo de uma tentativa de feminicídio. Na época, ela foi atacada pelo ex-companheiro, que a surpreendeu na rua quando ela ia buscar o filho pequeno. O suspeito estava em posse de uma faca e perfurou o pulmão de Eweline, que precisou passar por uma cirurgia de emergência para sobreviver. O crime foi um divisor de águas.

'Diaba Loira'

'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após confronto entre o TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Diaba Loira do CV por Reprodução
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho: facção demarcou território na preferiria de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil por Acervo Pessoal
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Puxador de bonde, Koioba é morto a tiros de fuzil pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Comunicado diz que BDM agora é TCP por Reprodução
Liderança do BDM, Tutuca estava em Santa Tereza, comunidade do TCP por Reprodução
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
'Diaba Loira' entra para o Disque Denúncia por Reprodução
1 de 33
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais

Se antes ela vivia uma rotina comum, com vida em família e publicações com os filhos onde aparecia sem nenhuma tatuagem, Eweline passou a trilhar o caminho inverso. Na época em que foi vítima, a Diaba Loira já se envolvia com traficantes, mas não atuava no crime. Isso mudou com o passar do tempo, já que ela passou a se inserir na logística do tráfico. Assim, virou alvo de investigações e até de uma prisão em flagrante em 2023 em posse de armas de grosso calibre.

Já em 2024, ela foi presa novamente em Florianópolis por porte ilegal de armas e tráfico. Ao se ver na mira da polícia, ela fugiu para o Rio de Janeiro e entrou para o Comando Vermelho (CV), passando a ostentar uma vida de crime em que publicava fotos com fuzis, pistolas e falava sobre o tráfico de maneira aberta, se tornado conhecida no estado.

Por lá, viveu no Complexo do Alemão e na Gardênia Azul. Já nesse ano, a traficante que aparecia em diversos vídeos nas redes sociais voltou a chamar atenção ao migrar do CV para o Terceiro Comando Puro (TCP), grupo rival. Por isso, foi ameaçada e chegou a desafiar os antigos comparsas, acabando morta justamente por eles em confronto entre as duas facções em Cascadura, Zona Norte do Rio.

Leia mais

Imagem - 'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

Imagem - 'Diaba Loira': ex-Comando Vermelho é procurada pelo Disque Denúncia

'Diaba Loira': ex-Comando Vermelho é procurada pelo Disque Denúncia

Imagem - 'Diaba Loira': faccionada do TCP manda PM ir pra cima do CV; veja vídeo

'Diaba Loira': faccionada do TCP manda PM ir pra cima do CV; veja vídeo

Mais recentes

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Imagem - Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

Autorizado por Moraes, Bolsonaro vai a hospital fazer exames após crise de soluço

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
03

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil