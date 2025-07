CHOCANTE

Namoro virtual, jogos e mais: o que se sabe sobre caso do adolescente que matou os pais e irmão

Menino disse que cometeu crime porque pais não aceitavam relacionamento à distância

Esther Morais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 09:30

Adolescente matou pais e irmão de 3 anos Crédito: Reprodução

O caso do adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, chocou o Brasil nos últimos dias. A motivação do crime seria que a família não aceitava o relacionamento do jovem com uma outra menina, de 15 anos, à distância. >

O casal teria se conhecido por meio de jogos na internet e a adolescente teria acompanhado, por meio de uma ligação, o triplo homicídio. Confira o que se sabe sobre o caso: >

Como o ocorreu o crime?

O adolescente assassinou o pai, a mãe e o irmão nessa sequência, com tiros na cabeça, com a arma de fogo do próprio pai, que ficava embaixo do colchão da cama, e depois colocou os corpos dos três na cisterna da casa.>

Veja fotos da família 1 de 5

Adolescente confessou assassinatos?

Sim. Antes de revelar o crime, o menino foi à delegacia com a avó para denunciar o desaparecimento da família. Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pelo caso, a polícia suspeitou da versão inicial do garoto, que disse que os pais foram levar o irmão a um hospital depois de um suposto engasgo com um caco de vidro. A polícia foi acionada para averiguar a casa da família e encontrou quantidades de sangue incompatíveis com o relato do adolescente. Depois disso, ele confessou o crime. >

Quais as motivações?

A não aceitação de um relacionamento à distância teria motivado os homicídios. No depoimento, ele disse que matou o irmão para que ele não sofresse pela perda dos pais. >

Para onde o jovem foi levado?

O adolescente deve responder por triplo homicídio duplamente qualificado por impossibilidade de defesa das vítimas, que estavam dormindo no momento do crime, além de motivação fútil. A Justiça decidiu pela internação provisória do jovem. >

O que diz namorada do suspeito?

A jovem, de 15 anos, foi ouvida na última quinta-feira (26), em Água Boa, no Mato Grosso, onde reside. O depoimento, que foi feito ao lado da mãe e durou cerca de duas horas, será enviado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e fará parte da investigação do caso.>