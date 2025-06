CRIME

Adolescente que matou pais e irmão queria ir ao Mato Grosso para conhecer namorada virtual

Conflito familiar surgiu porque a família não permitia que ele viajasse para encontrá-la

Millena Marques

Publicado em 27 de junho de 2025 às 10:46

Adolescente matou pais e irmão de 3 anos Crédito: Reprodução

O adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de três anos em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, queria ir ao Mato Grosso para conhecer uma namorada virtual. O conflito familiar surgiu porque a família não permitia que ele viajasse para encontrá-la. >

Durante a perícia, a polícia foi localizada uma bolsa de viagem pronta, contendo os celulares das vítimas. "Ele não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas disse que se conheceram em jogos online. Tudo indica que ele ficou insatisfeito com a proibição dos pais", explicou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia, responsável pela investigação, ao jornal Extra.>

O caso chegou ao conhecimento da polícia na terça-feira (24), quando a avó paterna do adolescente foi à delegacia registrar o desaparecimento da família. Ela relatou que tentava contato desde sábado, sem sucesso. Na ocasião, o garoto afirmou que o irmão havia se engasgado com um caco de vidro e que os pais saíram às pressas para levá-lo ao hospital, utilizando um carro de aplicativo. No entanto, nenhum registro hospitalar foi encontrado.>

Durante a perícia na residência, realizada na quarta-feira, foram identificadas manchas de sangue no colchão do casal, roupas ensanguentadas e queimadas, além de um forte odor de decomposição. Os corpos foram localizados em uma cisterna nos fundos do imóvel.>

"A quantidade de sangue não batia com a história do acidente doméstico. Após a descoberta, ele confessou. Disse que atirou na cabeça dos pais e no pescoço do irmão, alegando que queria poupá-lo da dor de ficar sem os pais", relatou o delegado.>