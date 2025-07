SÃO PAULO

Policial militar que matou marceneiro em Parelheiros é afastado

Vítima corria para pegar o ônibus quando foi confundida com um assaltante de moto

O policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, que matou com um tiro na cabeça o marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, foi afastado do serviço operacional. >

O marceneiro foi morto na sexta-feira (4) à noite pelo agente após ser confundido com assaltantes que tentavam roubar a moto do PM. O crime aconteceu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, na zona Sul de São Paulo.>

Também em nota, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Mauro Caseri, disse que foi aberto um procedimento encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, solicitando informações sobre as medidas adotadas pelo órgão. >

A ouvidoria também afirmou que pediu ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo (DHPP) "a portaria e relatório de conclusão do inquérito policial; laudo necroscópico e respectivas representações gráficas da vítima fatal; laudos periciais do local do crime, exame balístico e exames residuográficos; imagens arrecadadas de câmeras de monitoramento da região, bem como informações sobre a distribuição judicial do feito”.>