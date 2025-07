variedades

12 nomes de personagens de livros para gatos

Personalidades icônicas da literatura podem render opções criativas para o seu felino

Portal Edicase

Publicado em 8 de julho de 2025 às 07:09

Nomes de personagens literários podem ser escolhas ideais para batizar gatos Crédito: Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock

Os livros fazem parte da vida de muitas pessoas. Por meio da leitura, é possível viver outras realidades, visitar mundos diferentes, refletir sobre a sociedade e conhecer personagens que nos marcam para sempre. Além de serem fontes de conhecimento e entretenimento, as obras literárias também podem inspirar nomes criativos e significativos — inclusive para os gatos. >

Muitos personagens da literatura têm traços parecidos com os dos felinos: inteligência, independência, charme, mistério, coragem e até um toque de travessura. Há também nomes que remetem à fantasia, à poesia e à elegância, características que combinam com o jeito único dos gatos. >

Abaixo, confira alguns nomes de personagens de livros para gatos! >

1. Sherlock

Inspirado em Sherlock Holmes, o famoso detetive britânico criado por Arthur Conan Doyle, esse nome é ideal para felinos curiosos, observadores e muito espertos. O personagem é conhecido por sua mente brilhante, sua lógica impecável e sua capacidade de desvendar qualquer mistério. Gatos que vivem “investigando” objetos pela casa, farejando tudo e observando em silêncio, são perfeitos para essa opção. >

2. Alice

Protagonista do livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll, Alice é uma menina que mergulha em um mundo mágico repleto de personagens estranhos e situações inusitadas. É uma ótima inspiração para gatas aventureiras, que adoram explorar ambientes novos, têm um ar sonhador e se comportam como se estivessem em seu próprio “país das maravilhas”. >

3. Gatsby

Jay Gatsby, do romance “O Grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald, é um personagem misterioso, elegante e envolvente. Conhecido por suas festas luxuosas e seu passado enigmático, ele representa charme e sofisticação. O nome é ideal para gatos com uma presença marcante, que impressionam pela beleza e têm um jeito sedutor e reservado. >

4. Darcy

Mr. Darcy, de “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen, é um homem reservado, nobre e cheio de valores. Embora pareça frio no início, é um personagem leal e sensível. Gatos mais discretos, que não demonstram carinho o tempo todo, mas são companheiros fiéis e afetuosos com o tempo, podem combinar muito bem com esse nome elegante. >

5. Matilda

Matilda, criada por Roald Dahl, é uma menina com inteligência acima da média, amante dos livros e capaz de feitos extraordinários. Esse nome é ideal para gatas inteligentes, brincalhonas e que aprendem com facilidade. Se a sua gatinha tem um olhar atento e parece sempre saber o que está acontecendo, essa pode ser uma ótima escolha . >

6. Dorian

Dorian Gray, personagem do livro “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, é conhecido por sua beleza e pelo mistério em torno de sua juventude eterna. O nome combina com gatos de aparência marcante, olhar penetrante e comportamento calmo, quase hipnotizante. É ideal para felinos que chamam atenção sem fazer esforço. >

O nome Hermione combina com gatas inteligentes e corajosas Crédito: Imagem: Larisa Lo | Shutterstock

7. Hermione

Hermione Granger, da saga “Harry Potter”, escrita por J.K. Rowling, é uma bruxa extremamente inteligente, dedicada aos estudos e corajosa. O nome é uma ótima opção para gatas espertas , protetoras e que parecem ter sempre um plano. Também combina com aquelas que gostam de estar no controle das situações, como verdadeiras líderes. >

8. Drácula

Baseado no conde imortal criado por Bram Stoker, Drácula é um personagem sombrio, elegante e misterioso. O nome é uma excelente escolha para gatos pretos ou com aparência enigmática, que são mais ativos à noite e gostam de observar o ambiente com calma. Apesar da referência ao terror, traz um ar clássico e sofisticado. >

9. Moby

Inspirado na baleia gigante de “Moby Dick”, de Herman Melville, esse nome é ideal para gatos grandes , fortes e que impõem respeito. Também pode ser usado de forma irônica para felinos pequenos, mas destemidos, que enfrentam qualquer desafio com coragem. É uma opção divertida, original e com peso literário. >

10. Frodo

Frodo Baggins, de “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, é um hobbit simples que assume uma missão gigantesca com coragem. Esse nome combina com gatos pequenos, mas valentes e determinados, que enfrentam situações difíceis com bravura. Também é uma boa escolha para felinos companheiros e leais aos tutores. >

11. Clarisse

Clarisse McClellan é uma personagem sensível e questionadora no livro “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury. Ela vê beleza nas pequenas coisas e gosta de refletir sobre o mundo. Gatas observadoras, calmas e com um jeito introspectivo podem se chamar Clarisse — um nome delicado que combina com personalidades tranquilas e afetuosas. >

12. Quixote