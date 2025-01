CURTIÇÃO

Sacha Bali, campeão de 'A Fazenda 16', curte Réveillon no sul da Bahia

O ator compartilhou os registros no seu perfil do Instagram

Depois de passar 3 meses confinado no reality show, Sacha Bali, campeão de ‘A Fazenda 16’, tem aproveitado suas férias em Caraíva, no sul da Bahia. Em seu perfil nas redes sociais, o ator compartilhou vários momentos da viagem de Réveillon em um dos destinos mais badalados do Brasil nesta época do ano.