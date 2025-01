NOVO REALITY REGISTRADO

Saiba o que é 'Casa dos Vilões', reality que deve ser comandado por Boninho no SBT

Silvia Abravanel, umas das filhas de Silvio Santos, fez o registro da marca no mês passado

Elis Freire

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 16:55

Boninho deve comandar o reality "Casa dos Vilões" Crédito: Reprodução

O “Casa dos Vilões” está vindo aí? Após Boninho anunciar sua saída da Globo e firmar parceria com o SBT, há mais um indício que sim. Silvia Abravanel, umas das filhas de Silvio Santos, fez o registro da marca “Casa dos Vilões” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial no último dia 11.

Registro da marca "Casa dos Vilões" no INPI Crédito: Reprodução / Web

Com o nome original “House of Villains”, o reality show estreou na TV norte-americana em 2023 e já teve duas temporadas até o momento. Assim que foi lançado, ganhou alta projeção internacional com a proposta de reunir pessoas de personalidades controversas para entreter o público.

Nas últimas duas edições, o “Casa dos Vilões” reuniu participantes de O Aprendiz, The Bachelor, Survivor, The Real Housewives, RuPaul's Drag Race. Na segunda temporada, o reality show teve a presença de um ex-participante do Big Brother, o ator e lutador Jessie Godderz.

Diferente de outros programas de confinamento, onde os competidores tentam agradar o público e os outros participantes com a sua personalidade para chegar mais longe na disputa, no Casa dos Vilões o objetivo dos participantes seria se tornar o grande antagonista.

O reality deverá ser comandado por Boninho que formou uma produtora junto ao empresário Júlio Casares e a outros profissionais para formar uma nova produtora independente. Com objetivo de criar formatos e projetos para emissoras de TV e plataformas digitais, ele está investindo em parcerias com o SBT.

Segundo o jornal Meio&Mensagem, o programa tem estreia prevista para março ou abril de 2025.

Saída da TV Globo

Após 40 anos de carreira na TV Globo, Boninho encerrou o contrato com a emissora no final de 2024. Segundo ele, sua decisão de sair foi motivada pela falta de liberdade criativa.