NA TV

Rumores da entrada de Boninho e Ana Furtado no SBT aumentam após empresário visitar a emissora

A chegada do empresário e da apresentadora na emissora está prevista para 2025

Em meio a um processo de demissão e reformulação da grade, o SBT pretende inovar a sua programação em 2025 com novos apresentadores. A emissora comandada pelas filhas de Silvio Santos já tem um nome em mente para entrar no elenco: Ana Furtado.

A ex-apresentadora da Globo e esposa de Boninho é o nome mais forte para assumir a apresentação do programa Chega Mais, substituindo Regina Volpato, que deixará a emissora no mês de dezembro.

Ana Furtado também já fez uma recente passagem no SBT, participando do programa Teleton nos dias 8 de novembro, chamando a atenção do público e recebendo elogios do diretor de programação e artes.

Além disso, o próprio Boninho também tem aparecido na emissora. Na última quarta-feira (13), segundo o Uol, Boninho visitou as dependências do SBT, em Osasco (SP), para uma "visita de cortesia". Ele, que está de saída da Globo, lançará no ano que vem uma produtora em sociedade com Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, e muitos especularam que se tratava de uma negociação para migrar para a concorrente assim que o contrato com a Globo encerrar.