RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Pousada em Trancoso conquista prêmio internacional de melhor hotel à beira-mar

Anteriormente, o terreno da pousada era uma propriedade da cantora Gal Costa

Localizada na Praia dos Nativos e cercada por Mata Atlântica, a Estrela D’Água é um refúgio comumente escolhido por personalidades, que buscam conforto e tranquilidade no melhor estilo pé na areia. Além dos serviços e atendimento de alta qualidade, a pousada oferece uma ampla variedade de experiências e dispõe de 28 charmosas acomodações, muitas delas com varandas voltadas para o mar ou para os jardins.

Com capacidade para até 60 hóspedes, a pousada conta, entre os destaques, o exclusivo Bangalô da Costa, com 200 m², vista para o mar, varanda e deck com jacuzzi privativa.

Além da localização privilegiada, a pousada, que foi precursora entre os estabelecimentos de luxo no destino baiano, conta com 2 piscinas (1 com hidromassagem), spa, sala de estar com TV, sala de jogos, redário, boutique e studio de ginástica, e oferece experiências como passeio de bike pela Mata Atlântica, passeios de lancha, de helicóptero, caiaque pelo manguezal e mergulho. O terreno, inclusive, já abrigou uma propriedade de Gal Costa, vendida pela cantora para a construção da pousada.