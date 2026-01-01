ASTROLOGIA

O céu alerta: Seu signo deve ter cuidado com promessas feitas hoje (1 de janeiro)

Lua em Gêmeos ajuda a entender o que realmente vale seguir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:12

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O impulso de fazer listas enormes de metas pode até surgir, mas o céu pede cautela. Com a Lua em Gêmeos, o excesso de planos pode gerar ansiedade ao invés de motivação.

Esse é um dia para observar seus pensamentos, não para se cobrar decisões definitivas. Conversas reveladoras podem acontecer, trazendo clareza sobre relações, caminhos profissionais e prioridades pessoais.

Algumas verdades aparecem de forma leve, quase casual. Um comentário, uma mensagem ou até um silêncio diz mais do que longas reflexões.