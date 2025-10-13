ESTADO DE SAÚDE

Cantor Luan Pereira é diagnosticado com pedra nos rins: ‘a maior dor da minha vida’

Sertanejo divulgou registros no hospital nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:44

Cantor está internado em hospital do Rio Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para informar que foi diagnosticado com pedra nos rins. Nos stories do Instagram, o artista que participa publicou registros no hospital.

Na primeira imagem compartilhada pelo participante do Dança dos Famosos, ele aparece sentado numa cadeira do hospital com as mãos no rosto, e recebendo sonda. “Pedra nos rins. Dai força pro seu fi aqui. A maior dor da minha vida”, escreveu na publicação.

Em outro registro, Luan aparece numa cadeira de rodas, e informou que vai continuar informando os seguidores, e os mantendo atualizados sobre seu estado de saúde. O cantor aproveitou o momento para divulgar seu trabalho, e pediu para que os seguidores ouçam “Dentro da Land Rover”, uma parceria com o cantor Felipe Amorim. No momento, Luan está se recuperando sob cuidados médicos, em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.