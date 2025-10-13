Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor Luan Pereira é diagnosticado com pedra nos rins: ‘a maior dor da minha vida’

Sertanejo divulgou registros no hospital nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:44

Cantor está internado em hospital do Rio
Cantor está internado em hospital do Rio Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para informar que foi diagnosticado com pedra nos rins. Nos stories do Instagram, o artista que participa publicou registros no hospital.

Cantor Luan Pereira

Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
1 de 7
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Dado Dolabella diz que queria 'proteger' Wanessa de Luan Pereira: 'Achei que ia beijar minha namorada'

Dado Dolabella diz que queria 'proteger' Wanessa de Luan Pereira: 'Achei que ia beijar minha namorada'

Imagem - Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Imagem - Luan Pereira conta detalhes de briga com Dado Dolabella e manda recado: ‘Nem sabia quem era’

Luan Pereira conta detalhes de briga com Dado Dolabella e manda recado: ‘Nem sabia quem era’

Na primeira imagem compartilhada pelo participante do Dança dos Famosos, ele aparece sentado numa cadeira do hospital com as mãos no rosto, e recebendo sonda. “Pedra nos rins. Dai força pro seu fi aqui. A maior dor da minha vida”, escreveu na publicação.

Em outro registro, Luan aparece numa cadeira de rodas, e informou que vai continuar informando os seguidores, e os mantendo atualizados sobre seu estado de saúde. O cantor aproveitou o momento para divulgar seu trabalho, e pediu para que os seguidores ouçam “Dentro da Land Rover”, uma parceria com o cantor Felipe Amorim. No momento, Luan está se recuperando sob cuidados médicos, em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.

Cantor está sob cuidados médicos

Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rins por Reprodução | Instagram
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rins por Reprodução | Instagram
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rins por Reprodução | Instagram
1 de 3
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rins por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - 5 benefícios da planta andiroba para a saúde

5 benefícios da planta andiroba para a saúde

Imagem - Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Imagem - Veja hábitos que podem causar danos à audição

Veja hábitos que podem causar danos à audição

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)