Cantor Luan Pereira é diagnosticado com pedra nos rins: ‘a maior dor da minha vida’

Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:44
O cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para informar que foi diagnosticado com pedra nos rins. Nos stories do Instagram, o artista que participa publicou registros no hospital.
Cantor Luan Pereira
Na primeira imagem compartilhada pelo participante do Dança dos Famosos, ele aparece sentado numa cadeira do hospital com as mãos no rosto, e recebendo sonda. “Pedra nos rins. Dai força pro seu fi aqui. A maior dor da minha vida”, escreveu na publicação.
Em outro registro, Luan aparece numa cadeira de rodas, e informou que vai continuar informando os seguidores, e os mantendo atualizados sobre seu estado de saúde. O cantor aproveitou o momento para divulgar seu trabalho, e pediu para que os seguidores ouçam “Dentro da Land Rover”, uma parceria com o cantor Felipe Amorim. No momento, Luan está se recuperando sob cuidados médicos, em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.
Cantor está sob cuidados médicos