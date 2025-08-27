CURIOSO

Ranking revela os 10 pés de famosas brasileiras mais elogiados na internet; conheça todos

Celebridades ganharam destaque por parte do corpo

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:55

Jade Picon e Anitta estão no ranking Crédito: Reprodução/Instagram

Os pés aparecem discretamente nas redes sociais das famosas, seja em fotos na praia, cliques nas férias ou mesmo em vídeos caseiros. Mesmo que essa parte do corpo não seja, na maioria das vezes, a protagonista das publicações, tem chamado a atenção do público, acumulando elogios e comentários divertidos. E, agora, rendeu até mesmo um ranking curioso: os 10 pés de celebridades que mais chamam a atenção na internet.

A lista foi divulgada pela plataforma "Bella da Semana", e reúne famosas de diferentes perfis e idades, incluindo nomes como Tatá Werneck, Anitta e Jade Picon. A seleção mostra como a podolatria (fetiche por pés) vem ganhando espaço nas conversas online, deixando de ser um gosto restrito a nichos.

"O interesse por pés sempre existiu entre os nossos assinantes, tanto que temos uma área exclusiva dedicada a esse tema", disse Alexandre Peccin, CEO da plataforma responsável pela divulgação do ranking.

Tatá Werneck é mencionada pelas piadas que ela mesma fez sobre seus pés inchados durante a gravidez, além de um post bem-humorado de Rafael Vitti, mostrando os "pezinhos 32" da atriz. Já Alessandra Negrini recebe elogios constantes em fotos descalça. Entre as mais jovens, Jade Picon chamou atenção ao afirmar que acha "chique" receber beijos nos pés.

Marina Ruy Barbosa entrou na lista depois que seus seguidores passaram a comparar seus pés aos de uma boneca, com direito a declarações até mesmo sobre o dedão da atriz. Flávia Alessandra, por sua vez, entrou na seleção após Otaviano Costa publicar uma imagem dos pés da esposa durante uma viagem à Itália.

Isis Valverde despertou a curiosidade o aparecer descalça em registros casuais, com pedidos recorrentes para "mostrar mais" essa parte do corpo. Já Anitta levou o fetiche ao cenário internacional após o ator italiano Simone Susinna aparecer beijando seus pés, gesto que viralizou na web.