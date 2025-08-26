Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:10
João Lucas, marido de Sasha Meneghel, falou pela primeira vez sobre o afastamento de Priscilla Alcântara, amiga de longa data do casal. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (25), o cantor comentou os rumores envolvendo a mudança de nome artístico de ambos e a suposta desavença com a cantora.
O artista explicou que, na verdade, o distanciamento não ocorreu por causa das alterações nos nomes no Instagram. “Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei, foi automático pelo Instagram. Eu já tinha solicitado cinco meses antes. Naquela época, ela ainda frequentava minha casa”, esclareceu.
Segundo João, o afastamento se deu por desgaste natural da amizade ao longo do tempo e não por conflitos públicos. “Não brigamos por causa disso. Algumas coisas foram acontecendo, conversamos e entendemos o que estava acontecendo. A amizade foi se afastando aos poucos, cada um em seu canto. Sem mágoas”, disse.
Ele também comentou sobre a repercussão nas redes sociais, quando Priscilla removeu o sobrenome “Alcântara” e João publicou mensagens enigmáticas no X (antigo Twitter). “Ela me deu um soft block, depois desbloqueou, para a gente parar de se seguir mutuamente”, explicou, reforçando que não houve ressentimentos.
Apesar da distância, João Lucas disse que ainda guarda carinho pela cantora: “A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. Rolou uma discussão profunda, sim, mas tudo resolvido”.
Priscilla Alcântara será uma das atrações do Palco The One no festival The Town, em 13 de setembro, com participação de Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir.