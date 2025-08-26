Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Cantor fala sobre rumores de desentendimento com a cantora e detalha os motivos que levaram ao distanciamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:10

João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla Crédito: Reprodução/Instagram

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, falou pela primeira vez sobre o afastamento de Priscilla Alcântara, amiga de longa data do casal. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (25), o cantor comentou os rumores envolvendo a mudança de nome artístico de ambos e a suposta desavença com a cantora.

O artista explicou que, na verdade, o distanciamento não ocorreu por causa das alterações nos nomes no Instagram. “Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei, foi automático pelo Instagram. Eu já tinha solicitado cinco meses antes. Naquela época, ela ainda frequentava minha casa”, esclareceu.

Leia mais

Imagem - Além de Bella Campos: confira famosas que já apostaram nas sobrancelhas descoloridas

Além de Bella Campos: confira famosas que já apostaram nas sobrancelhas descoloridas

Imagem - Conheça o jovem ator que dá vida ao travesso Simbá em 'Êta Mundo Melhor!'

Conheça o jovem ator que dá vida ao travesso Simbá em 'Êta Mundo Melhor!'

Imagem - 'Tremembé': semelhança entre atores e criminosos reais na série do Prime Video impressiona

'Tremembé': semelhança entre atores e criminosos reais na série do Prime Video impressiona

Segundo João, o afastamento se deu por desgaste natural da amizade ao longo do tempo e não por conflitos públicos. “Não brigamos por causa disso. Algumas coisas foram acontecendo, conversamos e entendemos o que estava acontecendo. A amizade foi se afastando aos poucos, cada um em seu canto. Sem mágoas”, disse.

Ele também comentou sobre a repercussão nas redes sociais, quando Priscilla removeu o sobrenome “Alcântara” e João publicou mensagens enigmáticas no X (antigo Twitter). “Ela me deu um soft block, depois desbloqueou, para a gente parar de se seguir mutuamente”, explicou, reforçando que não houve ressentimentos.

Marido de Sasha explica afastamento de Priscilla Alcântara

João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram
Priscilla cantou no casamento de Sasha e João Lucas por Reprodução/Instagram
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram
Marido de Sasha quebra silêncio e explica afastamento de Priscilla Alcântara por Reprodução/Instagram
Capas dos álbuns "João Lucas" e "Priscilla" por Reprodução
João Lucas e Sasha Meneghel por Reprodução
1 de 6
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram

Apesar da distância, João Lucas disse que ainda guarda carinho pela cantora: “A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. Rolou uma discussão profunda, sim, mas tudo resolvido”.

Priscilla Alcântara será uma das atrações do Palco The One no festival The Town, em 13 de setembro, com participação de Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir.

Leia mais

Imagem - Enxaqueca: saiba quais alimentos aliviam e quais pioram as crises

Enxaqueca: saiba quais alimentos aliviam e quais pioram as crises

Imagem - Aprenda 5 receitas proteicas com batata-doce para variar o almoço

Aprenda 5 receitas proteicas com batata-doce para variar o almoço

Imagem - Saiba quais 8 raças de cachorro têm a pele enrugada

Saiba quais 8 raças de cachorro têm a pele enrugada

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua