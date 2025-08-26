FAMOSOS

Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Cantor fala sobre rumores de desentendimento com a cantora e detalha os motivos que levaram ao distanciamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:10

João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla Crédito: Reprodução/Instagram

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, falou pela primeira vez sobre o afastamento de Priscilla Alcântara, amiga de longa data do casal. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (25), o cantor comentou os rumores envolvendo a mudança de nome artístico de ambos e a suposta desavença com a cantora.

O artista explicou que, na verdade, o distanciamento não ocorreu por causa das alterações nos nomes no Instagram. “Rolou uma comparação. Eu mudei meu nome e ela também mudou o nome dela. Só que quando eu mudei, foi automático pelo Instagram. Eu já tinha solicitado cinco meses antes. Naquela época, ela ainda frequentava minha casa”, esclareceu.

Segundo João, o afastamento se deu por desgaste natural da amizade ao longo do tempo e não por conflitos públicos. “Não brigamos por causa disso. Algumas coisas foram acontecendo, conversamos e entendemos o que estava acontecendo. A amizade foi se afastando aos poucos, cada um em seu canto. Sem mágoas”, disse.

Ele também comentou sobre a repercussão nas redes sociais, quando Priscilla removeu o sobrenome “Alcântara” e João publicou mensagens enigmáticas no X (antigo Twitter). “Ela me deu um soft block, depois desbloqueou, para a gente parar de se seguir mutuamente”, explicou, reforçando que não houve ressentimentos.

Marido de Sasha explica afastamento de Priscilla Alcântara 1 de 6

Apesar da distância, João Lucas disse que ainda guarda carinho pela cantora: “A gente se afastou por questões de amizade, coisas da vida que aconteceram. Rolou uma discussão profunda, sim, mas tudo resolvido”.