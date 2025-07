SOLTOU O VERBO

Mãe de ex detona Taylor Swift e diz que ficou feliz por não virar sogra da cantora

Denise Welch, mãe de Matty Healy, classificou relação com Taylor como "desafiadora" e ironizou álbum de críticas

A atriz e apresentadora britânica Denise Welch, mãe do músico Matty Healy, alfinetou Taylor Swift ao comentar, com ironia, o antigo namoro da cantora com seu filho. A declaração foi feita durante o programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, e viralizou por marcar uma rara crítica pública a Swift, dessa vez, vinda da possível ex-sogra.>