LIVRE, LEVE E SOLTA

Camila Moura afirma que não fala mais com Lucas Buda: 'Ex fica no passado'

A professora disse ainda que não está procurando um novo romance e está vivendo uma nova fase de sua vida

Publicado em 9 de maio de 2024 às 14:48

Camila Moura

Durante a gravação do novo DVD da cantora Glória Groove, a influeciadora e ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura marcou presença no evento. Livre, leve e solta na festa, Camila afirmou que não fala mais com o ex e está em uma nova fase e não liga se o ex-brother já vive um novo romance.

"Agora ele é ex, e ex fica no passado. Ele é um homem divorciado, faz o que quiser. Nós não nos falamos mais", comentou Camila.

A professora afirmou ainda que não está procurando um novo romance e está vivendo uma nova fase de sua vida, que consiste em se priorizar. "Não faço a menor ideia porque não estou procurando homem nenhum para mudar status nenhum agora. Estou aproveitando minha solteirice, me namorando e me paquerando. Homens não, muito obrigada. Não agora", disse.

Camila colocou fim em seu relacionamento enquanto Lucas ainda era participante do reality show. Após anunciar seu divórcio, Camila recebeu uma enxurrada de seguidores, que hoje somam trêm milhões de seguidores. Nessa nova fase, Camila tem aproveitado para alavancar a carreira de influenciadora, que lhe rendeu uma marca própria de cosméticos.