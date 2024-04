DIVORCIADOS

BBB 24: Lucas Buda fala sobre possível volta com ex, Camila Moura

Depois da final do BBB 24, na noite desta terça-feira, 16, o ex-participante do programa Lucas Buda deixou no ar uma possível reconciliação com a ex-mulher Camila Moura. "A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida", disse o brother em entrevista à Quem.