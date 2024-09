A FAZENDA

Camila Moura revela affair após divórcio com Buda: 'Por que não separei antes?'

Professora afirmou que o novo amor era melhor no sexo do que o ex

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 18:09

Camila Moura em A Fazenda Crédito: Reprodução/PlayPlus

Participando da nova edição do reality show A Fazenda, a professora Camila Moura, ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, tem dado o que falar. Durante uma conversa com as peoas Gizelly Bicalho, Raquel Brito e Júlia Simoura, a influencer revelou que se apaixonou após o divórcio.

"Eu vou falar, teve um boyzinho que eu fiquei que estava assim [...] Pelo amor de Deus, eu ficava: 'por que eu não separei antes?'", contou.

Apenas afirmando positivamente com a cabeça, Camila disse que a experiência sexual com a nova paixão chegava a ser melhor do que com o ex-marido, ao ser questionada por Gizelly: "Era melhor com ele do que no casamento?".