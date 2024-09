COÇADINHA

Camila Moura aconselha tratamento para 'coceirinha' de Raquel Brito na Fazenda

A baiana Raquel Brito tem dado o que falar na edição 16 do reality A Fazenda. A irmã do vencedor do último BBB viralizou com momentos em que é flagrada dando uma 'coçadinha' nas partes íntimas. Até mesmo que está confinado com a participante já percebeu e resolveu dar algumas dicas para a peoa.