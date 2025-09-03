TELEVISÃO

Tatá Werneck deixa Alice Wegmann em saia justa com pergunta sobre polêmica de Vale Tudo

Atriz foi uma das convidadas da nova temporada de Lady Night

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:51

Tatá Werneck no Lady Night Crédito: Reprodução

Alice Wegmann precisou pensar rápido para se esquivar de uma polêmica durante entrevista no programa "Lady Night", exibido na última terça-feira (2). A apresentadora Tatá Werneck fez piada com o suposto climão nos bastidores de "Vale Tudo" o quadro do polígrafo e questionou a atriz sobre o suposto “cecê” de Cauã Reymond.

"Alice, o Cauã Reymond tem cecê?", perguntou a humorista, de forma direta. A artista não confirmou, nem negou. "Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá", riu. A comandante da atração da Globo rebateu: "Mas ele estava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê...".

A intérprete de Solange na novela, então, brincou: "Então tu sentiu outros odores né?". Tatá respondeu: “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”. Sheron Menezzes interveio e opinou: "Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum".

Climão nos bastidores