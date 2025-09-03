Tatá Werneck deixa Alice Wegmann em saia justa com pergunta sobre polêmica de Vale Tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:51
Alice Wegmann precisou pensar rápido para se esquivar de uma polêmica durante entrevista no programa "Lady Night", exibido na última terça-feira (2). A apresentadora Tatá Werneck fez piada com o suposto climão nos bastidores de "Vale Tudo" o quadro do polígrafo e questionou a atriz sobre o suposto “cecê” de Cauã Reymond.
"Alice, o Cauã Reymond tem cecê?", perguntou a humorista, de forma direta. A artista não confirmou, nem negou. "Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá", riu. A comandante da atração da Globo rebateu: "Mas ele estava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê...".
Cauã Reymond
A intérprete de Solange na novela, então, brincou: "Então tu sentiu outros odores né?". Tatá respondeu: “Ah sim, na virilha tem bastante… brincadeira”. Sheron Menezzes interveio e opinou: "Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum".
Climão nos bastidores
No início das gravações de "Vale Tudo", houve rumores de um desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos. A atriz teria feito uma denúncia formal contra o ator, dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Ela também teria apontado um suposto mau cheiro do artista. Os internautas logo relembraram uma entrevista antiga de Cauã alegando que preferia usar talco no lugar do desodorante.