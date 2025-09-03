Qual o salário de Ticiane Pinheiro na Record? Apresentadora do 'Hoje em Dia' pode ir para a Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:22
A promoção de César Tralli ao "Jornal Nacional" deve promover uma mudança na Record. Esposa do jornalista, Ticiane Pinheiro está negociando para deixar emissora em breve e ir para a Globo. A possível troca, divulgada pelo portal LeoDias, deixou uma curiosidade nos fãs: quanto que a apresentadora ganha atualmente para comandar o 'Hoje em Dia'?
Filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, Ticiane construiu uma carreira consistente na Record. Contratada em 2005, iniciou nas novelas da emissora, participando de "Prova de Amor" e "Cidadão Brasileiro". Também estrelou o reality show "Simple Life: Mudando de Vida", em 2007.
Ticiane Pinheiro
Em 2012, a apresentadora comandou, ao lado de Ana Hickmann, o programa "Top Model, o Reality". Também passou por atrações como "Troca de Esposas" e "Canta Comigo Teen" e, atualmente, divide o palco do "Hoje em Dia" com Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.
Destaque no programa diurno da emissora, Ticiane ganha cerca de R$ 100 mil por mês. Mas o valor pode chegar até a R$ 200 mil com os merchandisings e publicidades dentro da atração, segundo o TV Foco. De acordo com a publicação, o salário é menor que o de Ana Hickmann, que ganha de R$ 200 mil a R$ 500 mil.
Ticiane é casada com César Tralli, com quem tem uma filha, Manuella. A apresentadora também é mãe de Rafa Justus, fruto do antigo relacionamento com Roberto Justus.