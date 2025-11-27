Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)

Atriz vai receber uma declaração amorosa de alguém especial que chegou na sua vida

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:13

Filipa terá um novo amor em
Filipa terá um novo amor em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O capítulo desta quinta-feira (27) de "Dona de Mim", novela das 7 TV Globo, promete uma grande reviravolta amorosa. Os telespectadores verão a grande libertação de Filipa (Cláudia Abreu) das garras do vilão Jaques (Marcello Novaes) e, pouco depois, a atriz ganhará uma declaração de amor de alguém importante que entrou na sua vida na trama: Danilo (Felipe Simas). 

Dopada diversas vezes e mal tratada por Jacques, Filipa finalmente vai se livrar do crápula. Jaques terá prendido ela em um quarto, mas ela gritará por socorro. Rosa (Suely Franco) será a grande heroína ao ouvir os berros desesperado da personagem de Claudia Abreu. Ela intervirá e ameaçará chamar a polícia, fazendo o irmão de Abel soltar a loira. 

Jacques e Filipa em "Dona de Mim"

Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Jacques e Filipa transam no apartamento do vilão por Reprodução
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução
Filipa e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
1 de 4
Jacques e Filipa protagonizam cena icônica na rua por Reprodução

LEIA MAIS

Filipa descobre que Jaques matou Abel em Dona de Mim e é alvo de atentado perverso

Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Dona de Mim: Samuel perde o controle em balada e protagoniza cena vergonhosa

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Depois da libertação,  Filipa se mudará para um novo apartamento, em São Cristóvão. Nesse momento Danilo se sentirá confortável para declarar o que sente por ela. Ele a ajudará e revelará toda a sua paixão. As informações são do site Notícias da TV.

Tudo acontecerá após o jovem auxiliar Filipa na montagem dos móveis da casa. Ele aproveitará para dizer o que sente ao ver que Jacque não está mais no caminho dela. "Só quero dizer que você coloriu a minha vida, foi por isso que eu me apaixonei. E acho que você vai colorir esse bairro aqui também. Era só isso", dirá, e seguida beijará a mão dela. 

Danilo em "Dona de Mim"

Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Danilo (Felipe Simas) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Danilo e Pam em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
1 de 3
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo

O momento será flagrado por Nina. "Vim trazer o pedido da Filipa. Peter [Pedro Fernandes] não estava podendo sair da padaria, por causa do meu pai", justificará o personagem de Felipe Simas. 

Filipa não demostrará os sentimentos recíprocos que tem por ele e, mais do que isso, será dura ao mandá-lo embora de sua nova casa. "Muito obrigada pela ajuda, Danilo. Agora já temos uma mesa e cadeiras montadas. Mas pode ir. E, por favor, não volte mais nessa casa", ditará. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

Imagem - 'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela Amor

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer
Imagem - Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

MAIS LIDAS

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro
01

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Imagem - Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF
02

Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
03

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF
04

Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF