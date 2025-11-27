PAIXÃO

Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)

Atriz vai receber uma declaração amorosa de alguém especial que chegou na sua vida

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:13

Filipa terá um novo amor em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O capítulo desta quinta-feira (27) de "Dona de Mim", novela das 7 TV Globo, promete uma grande reviravolta amorosa. Os telespectadores verão a grande libertação de Filipa (Cláudia Abreu) das garras do vilão Jaques (Marcello Novaes) e, pouco depois, a atriz ganhará uma declaração de amor de alguém importante que entrou na sua vida na trama: Danilo (Felipe Simas).

Dopada diversas vezes e mal tratada por Jacques, Filipa finalmente vai se livrar do crápula. Jaques terá prendido ela em um quarto, mas ela gritará por socorro. Rosa (Suely Franco) será a grande heroína ao ouvir os berros desesperado da personagem de Claudia Abreu. Ela intervirá e ameaçará chamar a polícia, fazendo o irmão de Abel soltar a loira.



Depois da libertação, Filipa se mudará para um novo apartamento, em São Cristóvão. Nesse momento Danilo se sentirá confortável para declarar o que sente por ela. Ele a ajudará e revelará toda a sua paixão. As informações são do site Notícias da TV.

Tudo acontecerá após o jovem auxiliar Filipa na montagem dos móveis da casa. Ele aproveitará para dizer o que sente ao ver que Jacque não está mais no caminho dela. "Só quero dizer que você coloriu a minha vida, foi por isso que eu me apaixonei. E acho que você vai colorir esse bairro aqui também. Era só isso", dirá, e seguida beijará a mão dela.

O momento será flagrado por Nina. "Vim trazer o pedido da Filipa. Peter [Pedro Fernandes] não estava podendo sair da padaria, por causa do meu pai", justificará o personagem de Felipe Simas.

Filipa não demostrará os sentimentos recíprocos que tem por ele e, mais do que isso, será dura ao mandá-lo embora de sua nova casa. "Muito obrigada pela ajuda, Danilo. Agora já temos uma mesa e cadeiras montadas. Mas pode ir. E, por favor, não volte mais nessa casa", ditará.