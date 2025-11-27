Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:13
O capítulo desta quinta-feira (27) de "Dona de Mim", novela das 7 TV Globo, promete uma grande reviravolta amorosa. Os telespectadores verão a grande libertação de Filipa (Cláudia Abreu) das garras do vilão Jaques (Marcello Novaes) e, pouco depois, a atriz ganhará uma declaração de amor de alguém importante que entrou na sua vida na trama: Danilo (Felipe Simas).
Dopada diversas vezes e mal tratada por Jacques, Filipa finalmente vai se livrar do crápula. Jaques terá prendido ela em um quarto, mas ela gritará por socorro. Rosa (Suely Franco) será a grande heroína ao ouvir os berros desesperado da personagem de Claudia Abreu. Ela intervirá e ameaçará chamar a polícia, fazendo o irmão de Abel soltar a loira.
Jacques e Filipa em "Dona de Mim"
Depois da libertação, Filipa se mudará para um novo apartamento, em São Cristóvão. Nesse momento Danilo se sentirá confortável para declarar o que sente por ela. Ele a ajudará e revelará toda a sua paixão. As informações são do site Notícias da TV.
Tudo acontecerá após o jovem auxiliar Filipa na montagem dos móveis da casa. Ele aproveitará para dizer o que sente ao ver que Jacque não está mais no caminho dela. "Só quero dizer que você coloriu a minha vida, foi por isso que eu me apaixonei. E acho que você vai colorir esse bairro aqui também. Era só isso", dirá, e seguida beijará a mão dela.
Danilo em "Dona de Mim"
O momento será flagrado por Nina. "Vim trazer o pedido da Filipa. Peter [Pedro Fernandes] não estava podendo sair da padaria, por causa do meu pai", justificará o personagem de Felipe Simas.
Filipa não demostrará os sentimentos recíprocos que tem por ele e, mais do que isso, será dura ao mandá-lo embora de sua nova casa. "Muito obrigada pela ajuda, Danilo. Agora já temos uma mesa e cadeiras montadas. Mas pode ir. E, por favor, não volte mais nessa casa", ditará.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.