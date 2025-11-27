‘Trabalha no SAC, mãe? Saiba quem é Lekinho, cantor baiano por trás de música viral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:49
“Fica perguntando se eu sou Raul/ Se eu sou Lequinho/ Se eu sou ladrão/ Se eu sou dono de paredão/ Se tá liberado/ Se eu sou casado/ Se eu tenho noção/ Se eu sou negão/ Tá da filado/ Estelionatário/ Pergunta pra porra, trabalha no saque é mãe?/ Cala a boca piranha”. Provavelmente você já tenha visto vídeos nas redes sociais de pessoas dublando os versos de “Trabalha, no SAC, mãe?”, um trava-língua do pagodão baiano, conhecida na voz de Lekinho, um dos precursores dos famosos “bloquinhos” que tem repercutido na cena musical baiana nos últimos anos. Hoje já existe “Bloquinho Passinho do Roblox”, “Bloquinho Delas”, “Bloquinho Tum Tum”, entre outros.
Cantor Lekinho
Vocalista da banda “Ah Chapa”, Alexsandro Aragão é conhecido como Lekinho e se intitula como “Rei do Naipe”. Também foi responsável por popularizar o bordão “Chegou Ah Chapo Viado”, usados em praticamente todas suas canções. O cantor chegou a sair da banda neste ano e pegou os fãs de surpresa.
O artista realiza diversos shows pelas cidades da Bahia, da capital ao interior. Nas redes sociais, Lekinho compartilha diversos conteúdos, principalmente vídeos de seguidores e famosos dublando seus hits. Entre eles, o influenciador Menor Nico, o modelo Ruan, Belle Daltro, Rafael Pereira, entre outros.