Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Trabalha no SAC, mãe? Saiba quem é Lekinho, cantor baiano por trás de música viral

Hit de Lekinho viralizou nas redes sociais nos últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:49

Cantor Lekinho
Cantor Lekinho Crédito: Reprodução | Bahia FM

“Fica perguntando se eu sou Raul/ Se eu sou Lequinho/ Se eu sou ladrão/ Se eu sou dono de paredão/ Se tá liberado/ Se eu sou casado/ Se eu tenho noção/ Se eu sou negão/ Tá da filado/ Estelionatário/ Pergunta pra porra, trabalha no saque é mãe?/ Cala a boca piranha”. Provavelmente você já tenha visto vídeos nas redes sociais de pessoas dublando os versos de “Trabalha, no SAC, mãe?”, um trava-língua do pagodão baiano, conhecida na voz de Lekinho, um dos precursores dos famosos “bloquinhos” que tem repercutido na cena musical baiana nos últimos anos. Hoje já existe “Bloquinho Passinho do Roblox”, “Bloquinho Delas”, “Bloquinho Tum Tum”, entre outros.

Cantor Lekinho

Cantor de pagodão por Reprodução | Redes Sociais
Cantor de pagodão por Reprodução | Redes Sociais
Cantor de pagodão por Reprodução | Redes Sociais
Cantor de pagodão por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Cantor de pagodão por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Igor Kannário mira o verão com EP inédito e promete agitar a cena do pagodão

Igor Kannário mira o verão com EP inédito e promete agitar a cena do pagodão

Imagem - 'Inimigo da Timidez': Quem é o influenciador que dança pagodão sem camisa e faz sucesso na internet e nas ruas de Salvador

'Inimigo da Timidez': Quem é o influenciador que dança pagodão sem camisa e faz sucesso na internet e nas ruas de Salvador

Imagem - Márcio Victor critica e xinga naipe baiano em show: 'A gente gosta de pagodão'

Márcio Victor critica e xinga naipe baiano em show: 'A gente gosta de pagodão'

Vocalista da banda “Ah Chapa”, Alexsandro Aragão é conhecido como Lekinho e se intitula como “Rei do Naipe”. Também foi responsável por popularizar o bordão “Chegou Ah Chapo Viado”, usados em praticamente todas suas canções. O cantor chegou a sair da banda neste ano e pegou os fãs de surpresa.

@belledaltro

Trabalha no saque eh mãe?

♬ som original - RAFA MUSIC
@opereirafael trabalha no sac é mãe? #salvador #cotidiano #pagodaobaiano ♬ som original - opereirafael

O artista realiza diversos shows pelas cidades da Bahia, da capital ao interior. Nas redes sociais, Lekinho compartilha diversos conteúdos, principalmente vídeos de seguidores e famosos dublando seus hits. Entre eles, o influenciador Menor Nico, o modelo Ruan, Belle Daltro, Rafael Pereira, entre outros.

Leia mais

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Imagem - 7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

Imagem - Envelhecimento feminino: entenda como as mudanças acontecem juntas

Envelhecimento feminino: entenda como as mudanças acontecem juntas

Tags:

Cantor de Pagode

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
Imagem - Luiza Possi é bissexual? Veja o que a cantora já falou sobre a sexualidade

Luiza Possi é bissexual? Veja o que a cantora já falou sobre a sexualidade

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas
01

Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer
02

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
03

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros