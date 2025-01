RIVALIDADE DE ESTILOS

Márcio Victor critica e xinga naipe baiano em show: 'A gente gosta de pagodão'

Declaração foi feita durante ensaio em Salvador

O cantor Márcio Victor subiu ao palco do ensaio do Psirico no último sábado (18) em Salvador e sem rodeios criticou o "naipe baiano", estilo popularizado pelas redes sociais que inclui coreografias elaboradas e têm gerado até competições.

Em vídeo que viralizou no X, antigo Twitter, o cantor aparece xingando o estilo e afirmou que no carnaval quem manda é o pagodão. “A Bahia não é só naipe, não. A Bahia é muito mais que naipe. A Bahia não tem porr* de naipe importado. A gente gosta de pagodão. E esse ano no carnaval não vai ter negócio de porra de naipe. Quem manda no carnaval é o pagodão”, disparou.