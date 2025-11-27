SHOW CANCELADO

Anitta é elogiada por secretária de turismo após recusar se apresentar com cachê pago com dinheiro público: ‘Nobre da parte dela’

Cantora teve show cancelado no Carnatal

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:16

Secretária comentou cancelamento do show de Anitta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Anitta foi elogiada pela secretária de Turismo de Natal (RN) após recusar se apresentar na cidade por não aceitar cachê pago com verba pública. A gestora falou sobre o assunto durante entrevista à TV local, após o show da artista ter sido cancelado no Carnatal.

Anitta 1 de 14

“Se fosse uma pré-programação Anitta poderia até vir, mas ela tem algumas restrições quanto ao pagamento de dinheiro público, então ela não faz show pra prefeitura, que tem envolvimento em dinheiro público, que eu acho até nobre da parte dela, que ela defende como princípio, mas estamos fechando o cardápio musical do início do Carnatal”, disse.