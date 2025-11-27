Anitta é elogiada por secretária de turismo após recusar se apresentar com cachê pago com dinheiro público: ‘Nobre da parte dela’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:16
Anitta foi elogiada pela secretária de Turismo de Natal (RN) após recusar se apresentar na cidade por não aceitar cachê pago com verba pública. A gestora falou sobre o assunto durante entrevista à TV local, após o show da artista ter sido cancelado no Carnatal.
Anitta
“Se fosse uma pré-programação Anitta poderia até vir, mas ela tem algumas restrições quanto ao pagamento de dinheiro público, então ela não faz show pra prefeitura, que tem envolvimento em dinheiro público, que eu acho até nobre da parte dela, que ela defende como princípio, mas estamos fechando o cardápio musical do início do Carnatal”, disse.
Nas redes sociais, fãs e internautas também elogiaram a postura da cantora e alfinetaram os cantores do sertanejo. “A surra nos sertanejos que criticam e são os que mais faturam com dinheiro público”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter. Ainda teve internauta que pontuou que um show da artista também traria retorno financeiro para a cidade. “Pior que o retorno pra economia da cidade iria ser maior do que o gasto, na real”.