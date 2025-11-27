Acesse sua conta
Anitta é elogiada por secretária de turismo após recusar se apresentar com cachê pago com dinheiro público: ‘Nobre da parte dela’

Cantora teve show cancelado no Carnatal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:16

Secretária comentou cancelamento do show de Anitta
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Anitta foi elogiada pela secretária de Turismo de Natal (RN) após recusar se apresentar na cidade por não aceitar cachê pago com verba pública. A gestora falou sobre o assunto durante entrevista à TV local, após o show da artista ter sido cancelado no Carnatal.

