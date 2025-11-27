Vai jogar na loteria? Veja os números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:10
A quinta-feira (27) chega com um astral acelerado, pedindo foco, coragem e decisões que já estavam na sua porta há algum tempo. A Lua se movimenta para um ponto chave do zodíaco e forma aspectos positivos com Mercúrio e Júpiter, criando um cenário perfeito para lidar com pendências, resolver conversas importantes e abrir caminhos no trabalho e na vida pessoal.
A energia do céu toca todas as áreas: amor, carreira, finanças, intuição e até a forma como você administra sua própria energia emocional. É um daqueles dias em que o Universo praticamente empurra você para agir e, se estiver pensando em testar a sorte, melhor ainda: cada signo recebe números alinhados com essa vibração de expansão e clareza.
Lembre-se: quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.