ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Veja os números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (27)

Céu intenso, decisões importantes e vibração de prosperidade marcam o dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:10

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quinta-feira (27) chega com um astral acelerado, pedindo foco, coragem e decisões que já estavam na sua porta há algum tempo. A Lua se movimenta para um ponto chave do zodíaco e forma aspectos positivos com Mercúrio e Júpiter, criando um cenário perfeito para lidar com pendências, resolver conversas importantes e abrir caminhos no trabalho e na vida pessoal.

A energia do céu toca todas as áreas: amor, carreira, finanças, intuição e até a forma como você administra sua própria energia emocional. É um daqueles dias em que o Universo praticamente empurra você para agir e, se estiver pensando em testar a sorte, melhor ainda: cada signo recebe números alinhados com essa vibração de expansão e clareza.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 18, 27

Mensagem: A energia ariana amanhece forte e direta. Conversas que estavam travadas finalmente fluem, e decisões rápidas rendem ótimos resultados. No amor, o que estava nebuloso se esclarece. No trabalho, convites e novas possibilidades ganham destaque.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 6, 14, 24

Mensagem: O dia favorece estabilidade e planejamento, tudo do jeitinho que Touro gosta. O amor ganha momentos de cumplicidade e profundidade. No trabalho, foco e disciplina garantem resultados sólidos.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 15, 32

Mensagem: Sua mente estará afiada e extremamente estratégica. Conversas se resolvem, contratos se esclarecem e mal-entendidos saem do caminho. No amor, sinceridade aproxima.



O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 29, 47

Mensagem: O céu favorece a cura emocional e o fortalecimento de laços. Você estará mais intuitivo do que nunca. No trabalho, criatividade abre soluções inesperadas.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 19, 31

Mensagem: Leão brilha mais alto hoje. Reconhecimento, intensidade e vibração forte no amor movimentam o dia. No trabalho, sua liderança se destaca.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 5, 16, 33

Mensagem: Produtividade e clareza mental marcam a quinta-feira. Conversas equilibradas fortalecem relações pessoais e profissionais. Oportunidades podem surgir de onde você menos espera.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 6, 24, 51

Mensagem: Um dia de harmonia e ajustes importantes. Reconciliações e decisões sábias se destacam. No trabalho, alianças se fortalecem.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 11, 29

Mensagem: Transformação é a palavra de ordem. A energia do dia favorece profundidade e conversas decisivas. A intuição estará afiada.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 30

Mensagem: Leveza, criatividade e movimento. Seu dia pode trazer boas ideias, espontaneidade no amor e decisões rápidas no trabalho. Finanças começam a destravar.



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 26, 44

Mensagem: Foco total. O trabalho rende, as responsabilidades se organizam e projetos avançam com firmeza. No amor, estabilidade.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 4, 13, 22

Mensagem: Criatividade e inovação marcam seu dia e isso pode impactar o trabalho e as finanças positivamente. No amor, diálogos fluem com naturalidade.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 2, 11, 38

Mensagem: Sensibilidade e intuição em alta. No amor, momentos doces aproximam. No trabalho, decisões delicadas ficam mais claras.