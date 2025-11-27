Acesse sua conta
Tragédia à vista? Candinho luta pela vida após incêndio devastar a fábrica em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (27)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (27) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e muita tensão. Depois do incêndio que tomou conta da fábrica de biscoitos, os moradores ficam em choque ao descobrir que Candinho e Samir ainda estavam dentro do prédio em chamas.

Assim que Tales anuncia que os dois permaneceram lá dentro, o desespero se espalha. Carmem, apreensiva, chega a prever o pior para Candinho, enquanto Dita entra em pânico só de imaginar perder o rapaz que tanto ama.

Mas Candinho, com sua coragem de sempre, consegue alcançar Samir no meio da fumaça e o tira de lá, um ato heroico que emociona todos que aguardavam do lado de fora. O alívio, porém, dura pouco. Logo após o resgate, Candinho passa mal e desmaia nos braços de Dita, que implora por ajuda. Estela e Túlio tentam estabilizar o rapaz, mas a situação preocupa.

Enquanto isso, longe da confusão emocional, Celso e Araújo revelam a Asdrúbal um problema grave: a fábrica não tinha seguro. E a crise só piora quando Celso decide confrontar Ernesto e Sandra. A surpresa fica ainda maior ao ver Olga ao lado deles, o que acende ainda mais suspeitas sobre o envolvimento do trio no incêndio.

No momento mais tenso do capítulo, Túlio reúne Dita, Zulma, Asdrúbal e todos os presentes para dar uma notícia: o estado de Candinho é muito grave.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

