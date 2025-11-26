Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'

Ator deixou o programa após agressão na noite da última terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:42

O participante Créo Kellab foi expulso de 'A Fazenda 17' Reprodução/Record Crédito: Reprodução/Record 

A noite foi tensa em A Fazenda 17, mas um momento específico chamou a atenção dos fãs do reality. Logo após Adriane Galisteu anunciar sua expulsão ao vivo, Créo surpreendeu os peões e o público ao pedir R$ 50 mil emprestados a Toninho antes de deixar a sede.

Assim que recebeu a notícia de que precisava deixar o confinamento por ter agredido Fabiano durante a formação da Roça, o ator começou a se despedir dos colegas. Já caminhando para o closet, ele chamou Toninho de lado para fazer um pedido delicado:

Leia mais

Imagem - Plano cruel dá certo e incêndio coloca Samir em perigo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (26)

Plano cruel dá certo e incêndio coloca Samir em perigo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (26)

Imagem - Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Flora Gil abre o coração e relembra como virou madrasta dos 5 filhos de Gilberto Gil aos 18 anos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta quarta (26) prometem sorte

Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta quarta (26) prometem sorte

"Toninho, se eu precisar de R$ 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te devolvo."

Toninho, que se aproximou de Créo nas últimas semanas, respondeu prontamente: "Fala comigo lá." O ator agradeceu rapidamente e pediu ainda que o colega orientasse seu administrador a segui-lo nas redes sociais.

A cena, exibida no PlayPlus, repercutiu imediatamente. Mais tarde, o perfil oficial de Créo publicou o vídeo e explicou que, mesmo no momento mais difícil do jogo, a maior preocupação dele era com a mãe. "Todo o esforço dele sempre teve um único propósito: garantir uma vida melhor para ela", escreveu a equipe.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

Mãe de Creo é internada na UTI e equipe detalha estado de saúde; peão decide permanecer no reality

Maria Caporusso é eliminada de A Fazenda 17 em Roça surpresa

A preocupação não é à toa. Na semana passada, Créo foi avisado pela produção que sua mãe, dona Iracy, estava internada em Juiz de Fora após passar por uma cirurgia complicada. Apesar da notícia, ele decidiu permanecer no reality por respeito ao pedido da própria família.

A permanência durou pouco. Na noite desta terça-feira (25), durante a formação da décima Roça da temporada, Créo perdeu o controle em uma discussão e atingiu Fabiano Moraes, pai de Viih Tube. Como agressão física é proibida, a expulsão foi imediata.

Agora fora do jogo, o ator deve reencontrar a família e acompanhar de perto o estado de saúde da mãe, motivo que o levou ao pedido urgente de ajuda dentro do confinamento.

Leia mais

Imagem - 5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

Imagem - 5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

Imagem - Papel de parede: 5 modelos para transformar os ambientes

Papel de parede: 5 modelos para transformar os ambientes

Tags:

A Fazenda 17 Record A Fazenda Expulsão

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda

Henrique Fogaça surpreende fãs ao emagrecer 17 kg com 'dieta da selva'; entenda
Imagem - Plano cruel dá certo e incêndio coloca Samir em perigo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (26)

Plano cruel dá certo e incêndio coloca Samir em perigo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (26)

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
01

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

Imagem - O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos
02

O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas