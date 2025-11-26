REALITY SHOW

Expulso de 'A Fazenda 17', Créo pede R$ 50 mil a participante: 'Por causa da minha mãe'

Ator deixou o programa após agressão na noite da última terça-feira (26)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:42

O participante Créo Kellab foi expulso de 'A Fazenda 17' Reprodução/Record Crédito: Reprodução/Record

A noite foi tensa em A Fazenda 17, mas um momento específico chamou a atenção dos fãs do reality. Logo após Adriane Galisteu anunciar sua expulsão ao vivo, Créo surpreendeu os peões e o público ao pedir R$ 50 mil emprestados a Toninho antes de deixar a sede.

Assim que recebeu a notícia de que precisava deixar o confinamento por ter agredido Fabiano durante a formação da Roça, o ator começou a se despedir dos colegas. Já caminhando para o closet, ele chamou Toninho de lado para fazer um pedido delicado:

"Toninho, se eu precisar de R$ 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te devolvo."

Toninho, que se aproximou de Créo nas últimas semanas, respondeu prontamente: "Fala comigo lá." O ator agradeceu rapidamente e pediu ainda que o colega orientasse seu administrador a segui-lo nas redes sociais.

A cena, exibida no PlayPlus, repercutiu imediatamente. Mais tarde, o perfil oficial de Créo publicou o vídeo e explicou que, mesmo no momento mais difícil do jogo, a maior preocupação dele era com a mãe. "Todo o esforço dele sempre teve um único propósito: garantir uma vida melhor para ela", escreveu a equipe.

A preocupação não é à toa. Na semana passada, Créo foi avisado pela produção que sua mãe, dona Iracy, estava internada em Juiz de Fora após passar por uma cirurgia complicada. Apesar da notícia, ele decidiu permanecer no reality por respeito ao pedido da própria família.

A permanência durou pouco. Na noite desta terça-feira (25), durante a formação da décima Roça da temporada, Créo perdeu o controle em uma discussão e atingiu Fabiano Moraes, pai de Viih Tube. Como agressão física é proibida, a expulsão foi imediata.