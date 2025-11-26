Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta quarta (26) prometem sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:47
A quarta-feira, 26 de novembro, chega carregada de movimento, clareza mental e decisões que não podem mais ser adiadas. A combinação intensa entre Lua, Mercúrio e Marte cria um cenário perfeito para resolver pendências, abrir caminhos e, claro, receber um toque extra de intuição, inclusive para quem gosta de testar a sorte na loteria.
Se você acordou com aquela sensação de que 'hoje vai', pode não ser coincidência. O céu favorece iniciativa, foco e escolhas certeiras. A seguir, confira o horóscopo completo do dia e os números mais fortes para o seu signo nesta quarta.
Lembre-se: quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.