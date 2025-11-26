Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta quarta (26) prometem sorte

Lua, Mercúrio e Marte movimentam o céu e revelam quais energias podem influenciar seu dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:47

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 26 de novembro, chega carregada de movimento, clareza mental e decisões que não podem mais ser adiadas. A combinação intensa entre Lua, Mercúrio e Marte cria um cenário perfeito para resolver pendências, abrir caminhos e, claro, receber um toque extra de intuição, inclusive para quem gosta de testar a sorte na loteria.

Se você acordou com aquela sensação de que 'hoje vai', pode não ser coincidência. O céu favorece iniciativa, foco e escolhas certeiras. A seguir, confira o horóscopo completo do dia e os números mais fortes para o seu signo nesta quarta.

Confira os números da sorte de cada signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 9, 18, 26
    Mensagem: A energia do dia coloca você frente a frente com suas prioridades. Mercúrio te ajuda a pensar antes de agir, e isso melhora conversas e acordos. No amor, diálogos necessários finalmente acontecem. No trabalho, coragem abre portas para algo que você deixou de lado. Finanças pedem prudência.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 6, 14, 32
    Mensagem: Dia ideal para organizar a vida doméstica e emocional. Conversas fluem com naturalidade. No trabalho, atrasos exigem paciência, mas nada impede o progresso. Finanças recebem bons sinais, especialmente em investimentos duradouros.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 5, 22, 41
    Mensagem: Sua mente não para e isso é ótimo. Aproveite a onda de objetividade para resolver papelada, acordos e tarefas difíceis. No amor, conversas profundas estreitam vínculos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 2, 17, 34
    Mensagem: O coração fica mais sensível, mas também mais forte. É um bom dia para falar o que sente. No trabalho, você assume um papel que vinha evitando e se surpreende com o resultado.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 1, 26, 46
    Mensagem: A visibilidade aumenta e você pode brilhar ainda mais. No amor, química intensa. No trabalho, liderança é palavra-chave.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 4, 15, 28
    Mensagem: Dia produtivo e organizado: tudo tende a fluir como você gosta. No amor, sinceridade aproximará ainda mais. Finanças sobem com decisões inteligentes.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 6, 19, 42
    Mensagem: O dia pede reequilíbrio. Se algo está desalinhado, você percebe de imediato. No amor, conversas profundas se fazem necessárias.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 7, 11, 35
    Mensagem: Transformação à vista. Conversas importantes mexem com você, para melhor. No trabalho, destaque. Finanças pedem visão estratégica.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 3, 12, 40
    Mensagem: Com Marte no comando, você ganha energia e disposição para resolver tudo o que estava parado. No amor, espontaneidade aproxima.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 8, 10, 25
    Mensagem: A quarta traz senso de responsabilidade e decisões importantes, especialmente no trabalho. No amor, diálogo abre portas.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 4, 17, 44
    Mensagem: Criatividade em alta. Projetos futuros ganham forma. No amor, troca afetiva leve e sincera.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 2, 13, 38
    Mensagem: Intuição nas alturas. No amor, sinceridade é essencial. No trabalho, sua sensibilidade abre portas para acordos produtivos.

Lembre-se: quem segue a intuição, encontra o próprio caminho.

