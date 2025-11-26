ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta quarta (26) prometem sorte

Lua, Mercúrio e Marte movimentam o céu e revelam quais energias podem influenciar seu dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:47

A quarta-feira, 26 de novembro, chega carregada de movimento, clareza mental e decisões que não podem mais ser adiadas. A combinação intensa entre Lua, Mercúrio e Marte cria um cenário perfeito para resolver pendências, abrir caminhos e, claro, receber um toque extra de intuição, inclusive para quem gosta de testar a sorte na loteria.

Se você acordou com aquela sensação de que 'hoje vai', pode não ser coincidência. O céu favorece iniciativa, foco e escolhas certeiras. A seguir, confira o horóscopo completo do dia e os números mais fortes para o seu signo nesta quarta.

Confira os números da sorte de cada signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 18, 26

Mensagem: A energia do dia coloca você frente a frente com suas prioridades. Mercúrio te ajuda a pensar antes de agir, e isso melhora conversas e acordos. No amor, diálogos necessários finalmente acontecem. No trabalho, coragem abre portas para algo que você deixou de lado. Finanças pedem prudência.



Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 6, 14, 32

Mensagem: Dia ideal para organizar a vida doméstica e emocional. Conversas fluem com naturalidade. No trabalho, atrasos exigem paciência, mas nada impede o progresso. Finanças recebem bons sinais, especialmente em investimentos duradouros.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 22, 41

Mensagem: Sua mente não para e isso é ótimo. Aproveite a onda de objetividade para resolver papelada, acordos e tarefas difíceis. No amor, conversas profundas estreitam vínculos.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 17, 34

Mensagem: O coração fica mais sensível, mas também mais forte. É um bom dia para falar o que sente. No trabalho, você assume um papel que vinha evitando e se surpreende com o resultado.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 26, 46

Mensagem: A visibilidade aumenta e você pode brilhar ainda mais. No amor, química intensa. No trabalho, liderança é palavra-chave.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 4, 15, 28

Mensagem: Dia produtivo e organizado: tudo tende a fluir como você gosta. No amor, sinceridade aproximará ainda mais. Finanças sobem com decisões inteligentes.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 6, 19, 42

Mensagem: O dia pede reequilíbrio. Se algo está desalinhado, você percebe de imediato. No amor, conversas profundas se fazem necessárias.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 11, 35

Mensagem: Transformação à vista. Conversas importantes mexem com você, para melhor. No trabalho, destaque. Finanças pedem visão estratégica.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 40

Mensagem: Com Marte no comando, você ganha energia e disposição para resolver tudo o que estava parado. No amor, espontaneidade aproxima.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 10, 25

Mensagem: A quarta traz senso de responsabilidade e decisões importantes, especialmente no trabalho. No amor, diálogo abre portas.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 4, 17, 44

Mensagem: Criatividade em alta. Projetos futuros ganham forma. No amor, troca afetiva leve e sincera.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 2, 13, 38

Mensagem: Intuição nas alturas. No amor, sinceridade é essencial. No trabalho, sua sensibilidade abre portas para acordos produtivos.