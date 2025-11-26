Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (26 de novembro) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 04:00
Salvador terá uma quarta-feira (26) de tempo estável, com predomínio de sol, ventos fortes e baixa possibilidade de chuva, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão indica céu entre claro e parcialmente nublado ao longo do dia, com chances de precipitação estimadas em 30%. As temperaturas seguem sem grandes variações, oscilando entre 22°C e 31°C.
Assim como na terça-feira, os ventos devem soprar com intensidade forte, mantendo rajadas entre 31 km/h e 34 km/h. O cenário de tempo firme predomina em toda a cidade, mas a Codesal reforça que mudanças podem ocorrer a partir de quinta-feira (27), quando a atuação de cavados atmosféricos tende a aumentar a instabilidade e a chance de chuvas pontuais.
Chuva em Salvador
Quinta-feira (27)
O avanço de cavados atmosféricos deixa o tempo mais instável. A probabilidade de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de forma moderada, entre 26 km/h e 27 km/h. Mínimas e máximas variam de 22°C a 30°C.
Sexta-feira (28)
As condições seguem parecidas com as da quinta-feira. A chance de chuva permanece em 50%, com ventos moderados e temperaturas entre 22°C e 30°C.
Sábado (29)
O tempo volta a ficar mais firme, com predomínio de sol e 30% de chance de chuva. Os ventos oscilam entre moderados e fortes, e as máximas retornam aos 31°C.
Domingo (30)
A semana termina com condições semelhantes às do sábado: pouca nebulosidade, 30% de possibilidade de chuva e temperaturas entre 22°C e 31°C.
A Codesal reforça que situações de risco podem ser comunicadas pelo telefone 199, que funciona 24 horas.