Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (26 de novembro) em Salvador

Capital mantém padrão de tempo firme, com ventos fortes e baixa chance de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 04:00

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador terá uma quarta-feira (26) de tempo estável, com predomínio de sol, ventos fortes e baixa possibilidade de chuva, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão indica céu entre claro e parcialmente nublado ao longo do dia, com chances de precipitação estimadas em 30%. As temperaturas seguem sem grandes variações, oscilando entre 22°C e 31°C.

Assim como na terça-feira, os ventos devem soprar com intensidade forte, mantendo rajadas entre 31 km/h e 34 km/h. O cenário de tempo firme predomina em toda a cidade, mas a Codesal reforça que mudanças podem ocorrer a partir de quinta-feira (27), quando a atuação de cavados atmosféricos tende a aumentar a instabilidade e a chance de chuvas pontuais.

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Confira previsão para o restante da semana:

Quinta-feira (27)

O avanço de cavados atmosféricos deixa o tempo mais instável. A probabilidade de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de forma moderada, entre 26 km/h e 27 km/h. Mínimas e máximas variam de 22°C a 30°C.

Sexta-feira (28)

As condições seguem parecidas com as da quinta-feira. A chance de chuva permanece em 50%, com ventos moderados e temperaturas entre 22°C e 30°C.

Sábado (29)

O tempo volta a ficar mais firme, com predomínio de sol e 30% de chance de chuva. Os ventos oscilam entre moderados e fortes, e as máximas retornam aos 31°C.

Domingo (30)

A semana termina com condições semelhantes às do sábado: pouca nebulosidade, 30% de possibilidade de chuva e temperaturas entre 22°C e 31°C.

A Codesal reforça que situações de risco podem ser comunicadas pelo telefone 199, que funciona 24 horas.

