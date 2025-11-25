INSPIRAÇÃO

'Nunca desistam dos seus sonhos': diz a primeira brasileira a pilotar o maior avião do mundo

Karina Buchalla Lutkus se torna a primeira brasileira a assumir o comando de um Airbus A380 na Emirates

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:36

Karina Buchalla Lutkus se tornou a primeira mulher brasileira a comandar um Airbus A380 Crédito: Arquivo pessoal

Quando Karina Buchalla Lutkus, 46 anos, ouviu a frase "você não vai servir para isso, não é coisa de mulher", ela não recuou, acelerou. Hoje, três décadas depois, ela se tornou a primeira brasileira a comandar o Airbus A380 na Emirates, o maior avião comercial do mundo, capaz de levar mais de 500 passageiros em viagens que duram até 16 horas.

O marco histórico veio em 27 de outubro, num voo que ela descreve como o momento mais emocionante de sua carreira: “É como ver minha vida inteira passando diante dos olhos. Tanta luta, tantos nãos, e, ainda assim, a certeza de que eu estava no caminho certo”, contou ao g1.

Um sonho que começou cedo e que quase tentaram arrancar dela

Filha de um comandante da antiga Varig, Karina sempre soube que queria voar. Quando completou 16 anos, ouviu do pai a pergunta que mudaria seu destino: “Tem certeza que quer ser piloto? Você sabe o que vai enfrentar.”

Ele temia o preconceito que ela sofreria e tentou testá-la. Levada ao aeroclube, Karina descobriu depois que o instrutor recebeu um pedido: fazer manobras radicais para ver se ela desistia.

O efeito foi o contrário: "A cada manobra, eu gostava mais. Quando pousamos, o instrutor disse: 'Ela nasceu pra isso'". Com o apoio do pai na parte técnica e o incentivo emocional da mãe, Karina seguiu firme.

"Desiste, isso não é coisa de mulher", mas ela insistiu. No curso de piloto privado, ouviu colegas dizendo que ela não deveria continuar. Ainda assim, permaneceu.

O início da carreira foi duro:

– trabalhou sem salário por três anos, aceitando voar gratuitamente em troca de horas de voo;

– se mudou para Cuiabá para ter mais oportunidades;

– enfrentou donos de aeronaves que não queriam mulheres no cockpit.

Mas as horas acumuladas abriram portas:

Em 2001, entre 3 mil candidatos, Karina passou por todas as etapas para ser contratada pela Varig. Na última prova, o mundo parou: era o dia dos ataques de 11 de setembro. A companhia cancelou todas as admissões.

No ano seguinte, a TAM a aprovou. Uniforme pronto, treinamento concluído… e, na véspera do primeiro voo, dois acidentes da empresa levaram à demissão de 400 pilotos, ela incluída: “Foi devastador. Eu estava no pódio, e o chão sumiu.”

Dois anos depois, voltou à TAM, dessa vez, definitivamente. Virou comandante da frota Airbus A320 e seguiu crescendo.

O salto para Dubai e para o maior avião do mundo

A Emirates sempre foi seu sonho. Ela só adiou o plano porque cuidava do pai, que tinha Parkinson. Depois de sua morte, decidiu tentar. Em Dubai, encontrou uma empresa que investe pesado nos pilotos.

A formação para virar comandante do A380 envolveu:

provas teóricas complexas,

simuladores constantes,



avaliações psicológicas,



entrevistas com chefes de aviação,



e três meses intensivos de treinamento.



Ao concluir o cheque final, ouviu o examinador dizer: “Parabéns, comandante". Naquele momento, ela desabou, de emoção e alívio: Pilotar um A380: “É comandar uma nave”

O avião é tão grande que são necessários quatro pilotos para voos longos. São 24 comissários, duas equipes no cockpit e até cabines com camas para descanso em rota.

“É uma máquina impressionante, com tecnologia absurda. É muito gratificante comandar algo assim.”

Karina vive em Dubai com o marido, piloto aposentado, e os dois filhos pequenos e passa, em média, cinco dias por semana em casa, vantagem dos voos internacionais longos.

Depois de quase três décadas de insistência, obstáculos e superação, Karina resume sua trajetória em uma frase que virou sua assinatura: “Nunca desistam dos sonhos. Com foco, dedicação e resiliência, dá para chegar onde quiser. Vai ter dificuldade? Vai. Mas não pode parar.”