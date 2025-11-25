'Nunca desistam dos seus sonhos': diz a primeira brasileira a pilotar o maior avião do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:36
Quando Karina Buchalla Lutkus, 46 anos, ouviu a frase "você não vai servir para isso, não é coisa de mulher", ela não recuou, acelerou. Hoje, três décadas depois, ela se tornou a primeira brasileira a comandar o Airbus A380 na Emirates, o maior avião comercial do mundo, capaz de levar mais de 500 passageiros em viagens que duram até 16 horas.
O marco histórico veio em 27 de outubro, num voo que ela descreve como o momento mais emocionante de sua carreira: “É como ver minha vida inteira passando diante dos olhos. Tanta luta, tantos nãos, e, ainda assim, a certeza de que eu estava no caminho certo”, contou ao g1.
Filha de um comandante da antiga Varig, Karina sempre soube que queria voar. Quando completou 16 anos, ouviu do pai a pergunta que mudaria seu destino: “Tem certeza que quer ser piloto? Você sabe o que vai enfrentar.”
Ele temia o preconceito que ela sofreria e tentou testá-la. Levada ao aeroclube, Karina descobriu depois que o instrutor recebeu um pedido: fazer manobras radicais para ver se ela desistia.
O efeito foi o contrário: "A cada manobra, eu gostava mais. Quando pousamos, o instrutor disse: 'Ela nasceu pra isso'". Com o apoio do pai na parte técnica e o incentivo emocional da mãe, Karina seguiu firme.
"Desiste, isso não é coisa de mulher", mas ela insistiu. No curso de piloto privado, ouviu colegas dizendo que ela não deveria continuar. Ainda assim, permaneceu.
Em 2001, entre 3 mil candidatos, Karina passou por todas as etapas para ser contratada pela Varig. Na última prova, o mundo parou: era o dia dos ataques de 11 de setembro. A companhia cancelou todas as admissões.
No ano seguinte, a TAM a aprovou. Uniforme pronto, treinamento concluído… e, na véspera do primeiro voo, dois acidentes da empresa levaram à demissão de 400 pilotos, ela incluída: “Foi devastador. Eu estava no pódio, e o chão sumiu.”
Dois anos depois, voltou à TAM, dessa vez, definitivamente. Virou comandante da frota Airbus A320 e seguiu crescendo.
A Emirates sempre foi seu sonho. Ela só adiou o plano porque cuidava do pai, que tinha Parkinson. Depois de sua morte, decidiu tentar. Em Dubai, encontrou uma empresa que investe pesado nos pilotos.
Ao concluir o cheque final, ouviu o examinador dizer: “Parabéns, comandante". Naquele momento, ela desabou, de emoção e alívio: Pilotar um A380: “É comandar uma nave”
Primeira brasileira a pilotar o maior avião do mundo
O avião é tão grande que são necessários quatro pilotos para voos longos. São 24 comissários, duas equipes no cockpit e até cabines com camas para descanso em rota.
“É uma máquina impressionante, com tecnologia absurda. É muito gratificante comandar algo assim.”
Karina vive em Dubai com o marido, piloto aposentado, e os dois filhos pequenos e passa, em média, cinco dias por semana em casa, vantagem dos voos internacionais longos.
Depois de quase três décadas de insistência, obstáculos e superação, Karina resume sua trajetória em uma frase que virou sua assinatura: “Nunca desistam dos sonhos. Com foco, dedicação e resiliência, dá para chegar onde quiser. Vai ter dificuldade? Vai. Mas não pode parar.”
A primeira comandante brasileira do maior avião do mundo agora inspira milhares de pessoas, especialmente meninas, a ocuparem espaços que antes diziam não ser delas.