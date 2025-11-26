Cor e número da sorte de hoje (26 de novembro): o dia pede equilíbrio nas relações e clareza nas decisões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:00
O dia nesta quarta-feira, 26 de novembro, traz um clima emocional mais sensível, onde pequenos conflitos podem exigir paciência e clareza. É um bom momento para fortalecer vínculos, resolver pendências e agir com mais atenção nas decisões práticas. Confira como cada signo pode conduzir essa energia. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje é dia de fortalecer o corpo e a rotina com escolhas mais leves. No trabalho, a sensação de desequilíbrio diminui com conversas diretas. Em família, tradições podem revelar diferenças, mas também abrem espaço para aprendizado.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 11
Touro: Criatividade te guia em projetos pessoais. A família se beneficia de atitudes responsáveis e constantes. A estabilidade financeira se mantém e traz segurança.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1
Gêmeos: A pele pede mais cuidado, e a mente, mais descanso. Evite confiar em decisões rápidas da família ou parentes; revise informações antes de agir.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Câncer: O dia favorece pequenas conquistas domésticas e organização. A evolução financeira segue firme, desde que você mantenha constância.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 22
Leão: O clima profissional melhora com orientação correta. A energia continua alta, e uma surpresa financeira pode animar o dia.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 8
Virgem: A clareza mental ajuda a resolver assuntos familiares e profissionais. Compras importantes merecem paciência, pois os preços podem oscilar.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
Libra: Seu destaque no trabalho cresce, mas a humildade mantém tudo fluindo com naturalidade. Conversas familiares podem ser intensas, porém produtivas.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Escorpião: Cuidado com esforços físicos excessivos. Em casa, antigas tensões podem reaparecer, pedindo diálogo e maturidade.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Sagitário: Ideias de negócios prometem novos caminhos. Em família, o dia traz proximidade mesmo à distância, graças às boas conversas.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 5
Capricórnio: Organizar gastos ajuda mais do que você imagina. No trabalho, você se adapta e entrega o que é preciso.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 2
Aquário: Guardar mágoas só pesa o dia. A leveza surge quando você solta o que te prende emocionalmente. Fique atento a decisões financeiras importantes.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 3
Peixes: O dia traz sensação de renovação e tranquilidade. No trabalho, reconhecimento chega na hora certa, fortalecendo sua confiança.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 18