Cor e número da sorte de hoje (26 de novembro): o dia pede equilíbrio nas relações e clareza nas decisões

Energias do dia destacam a importância do diálogo, do acolhimento e da atenção às relações pessoais

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:00

O dia nesta quarta-feira, 26 de novembro, traz um clima emocional mais sensível, onde pequenos conflitos podem exigir paciência e clareza. É um bom momento para fortalecer vínculos, resolver pendências e agir com mais atenção nas decisões práticas. Confira como cada signo pode conduzir essa energia. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é dia de fortalecer o corpo e a rotina com escolhas mais leves. No trabalho, a sensação de desequilíbrio diminui com conversas diretas. Em família, tradições podem revelar diferenças, mas também abrem espaço para aprendizado.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 11

Touro: Criatividade te guia em projetos pessoais. A família se beneficia de atitudes responsáveis e constantes. A estabilidade financeira se mantém e traz segurança.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Gêmeos: A pele pede mais cuidado, e a mente, mais descanso. Evite confiar em decisões rápidas da família ou parentes; revise informações antes de agir.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Câncer: O dia favorece pequenas conquistas domésticas e organização. A evolução financeira segue firme, desde que você mantenha constância.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 22

Leão: O clima profissional melhora com orientação correta. A energia continua alta, e uma surpresa financeira pode animar o dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 8

Virgem: A clareza mental ajuda a resolver assuntos familiares e profissionais. Compras importantes merecem paciência, pois os preços podem oscilar.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Libra: Seu destaque no trabalho cresce, mas a humildade mantém tudo fluindo com naturalidade. Conversas familiares podem ser intensas, porém produtivas.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Escorpião: Cuidado com esforços físicos excessivos. Em casa, antigas tensões podem reaparecer, pedindo diálogo e maturidade.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Sagitário: Ideias de negócios prometem novos caminhos. Em família, o dia traz proximidade mesmo à distância, graças às boas conversas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Capricórnio: Organizar gastos ajuda mais do que você imagina. No trabalho, você se adapta e entrega o que é preciso.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: Guardar mágoas só pesa o dia. A leveza surge quando você solta o que te prende emocionalmente. Fique atento a decisões financeiras importantes.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 3

Peixes: O dia traz sensação de renovação e tranquilidade. No trabalho, reconhecimento chega na hora certa, fortalecendo sua confiança.

Cor da sorte: Roxo