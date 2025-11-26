Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (26 de novembro): o dia pede equilíbrio nas relações e clareza nas decisões

Energias do dia destacam a importância do diálogo, do acolhimento e da atenção às relações pessoais

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta quarta-feira, 26 de novembro, traz um clima emocional mais sensível, onde pequenos conflitos podem exigir paciência e clareza. É um bom momento para fortalecer vínculos, resolver pendências e agir com mais atenção nas decisões práticas. Confira como cada signo pode conduzir essa energia. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é dia de fortalecer o corpo e a rotina com escolhas mais leves. No trabalho, a sensação de desequilíbrio diminui com conversas diretas. Em família, tradições podem revelar diferenças, mas também abrem espaço para aprendizado.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 11

Touro: Criatividade te guia em projetos pessoais. A família se beneficia de atitudes responsáveis e constantes. A estabilidade financeira se mantém e traz segurança.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade.

Gêmeos: A pele pede mais cuidado, e a mente, mais descanso. Evite confiar em decisões rápidas da família ou parentes; revise informações antes de agir.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Câncer: O dia favorece pequenas conquistas domésticas e organização. A evolução financeira segue firme, desde que você mantenha constância.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 22

Leão: O clima profissional melhora com orientação correta. A energia continua alta, e uma surpresa financeira pode animar o dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 8

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele.

Virgem: A clareza mental ajuda a resolver assuntos familiares e profissionais. Compras importantes merecem paciência, pois os preços podem oscilar.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Libra: Seu destaque no trabalho cresce, mas a humildade mantém tudo fluindo com naturalidade. Conversas familiares podem ser intensas, porém produtivas.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Escorpião: Cuidado com esforços físicos excessivos. Em casa, antigas tensões podem reaparecer, pedindo diálogo e maturidade.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Sagitário: Ideias de negócios prometem novos caminhos. Em família, o dia traz proximidade mesmo à distância, graças às boas conversas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Capricórnio: Organizar gastos ajuda mais do que você imagina. No trabalho, você se adapta e entrega o que é preciso.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: Guardar mágoas só pesa o dia. A leveza surge quando você solta o que te prende emocionalmente. Fique atento a decisões financeiras importantes.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 3

Peixes: O dia traz sensação de renovação e tranquilidade. No trabalho, reconhecimento chega na hora certa, fortalecendo sua confiança.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

