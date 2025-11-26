Acesse sua conta
Anjo da Fortuna anuncia que três signos entram em um ciclo de prosperidade nesta quarta (26 de novembro)

Alinhamento entre Lua e Mercúrio coloca pensamentos e intuição em sintonia e abre portas para oportunidades valiosas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:35

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira (26), o encontro da Lua com Mercúrio cria um cenário raro de equilíbrio entre emoção e razão. É aquele momento em que tudo parece fluir, as palavras chegam na hora certa e a intuição aponta exatamente para onde seguir.

A combinação favorece insights rápidos, conversas decisivas e oportunidades que surgem quase como um convite do universo. Para três signos, esse alinhamento entrega algo ainda maior. A energia desta segunda promete desbloqueios, boas notícias e até chances materiais inesperadas.

Confira se o seu signo está na lista dos mais favorecidos do dia.

Gêmeos

A força de Mercúrio, seu planeta regente, brilha hoje com intensidade especial. A comunicação fica afiada, clara e magnética, e tudo o que depende da sua fala ou do seu raciocínio encontra respostas positivas.

Propostas profissionais, trocas importantes e até mensagens que chegam “do nada” podem abrir caminhos muito lucrativos. A sorte se move através da palavra. Uma conversa pode render mais do que você imagina. Use a mente rapidamente a seu favor.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio

O alinhamento da Lua com Mercúrio organiza o que antes parecia confuso e coloca suas metas em foco novamente. Um detalhe, uma informação ou um conselho chega na hora exata, destravando o que estava emperrado há dias.

A boa sorte se manifesta através de planejamento, estratégia e sabedoria prática. É um dia em que seus esforços finalmente se alinham a novas oportunidades. Informação é poder, e você recebe exatamente o que precisava.

Peixes

A segunda ganha um brilho especial para Peixes. A energia entre Lua e Mercúrio abre um canal de expressão emocional que fortalece a autoestima, criatividade e clareza interior. Pela primeira vez em semanas, você se sente compreendido, inclusive por você mesmo.

Conexões afetivas ficam mais leves, conversas importantes evoluem e insights criativos podem se transformar em projetos poderosos. Inspirar e ser inspirado se torna o seu maior portal de sorte e boa fortuna.

Tags:

Dinheiro Signos Astrologia

