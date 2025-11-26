Anjo da Fortuna anuncia que três signos entram em um ciclo de prosperidade nesta quarta (26 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
26 de novembro de 2025
Nesta quarta-feira (26), o encontro da Lua com Mercúrio cria um cenário raro de equilíbrio entre emoção e razão. É aquele momento em que tudo parece fluir, as palavras chegam na hora certa e a intuição aponta exatamente para onde seguir.
A combinação favorece insights rápidos, conversas decisivas e oportunidades que surgem quase como um convite do universo. Para três signos, esse alinhamento entrega algo ainda maior. A energia desta segunda promete desbloqueios, boas notícias e até chances materiais inesperadas.
Confira se o seu signo está na lista dos mais favorecidos do dia.
Gêmeos
A força de Mercúrio, seu planeta regente, brilha hoje com intensidade especial. A comunicação fica afiada, clara e magnética, e tudo o que depende da sua fala ou do seu raciocínio encontra respostas positivas.
Propostas profissionais, trocas importantes e até mensagens que chegam “do nada” podem abrir caminhos muito lucrativos. A sorte se move através da palavra. Uma conversa pode render mais do que você imagina. Use a mente rapidamente a seu favor.
Capricórnio
O alinhamento da Lua com Mercúrio organiza o que antes parecia confuso e coloca suas metas em foco novamente. Um detalhe, uma informação ou um conselho chega na hora exata, destravando o que estava emperrado há dias.
A boa sorte se manifesta através de planejamento, estratégia e sabedoria prática. É um dia em que seus esforços finalmente se alinham a novas oportunidades. Informação é poder, e você recebe exatamente o que precisava.
Peixes
A segunda ganha um brilho especial para Peixes. A energia entre Lua e Mercúrio abre um canal de expressão emocional que fortalece a autoestima, criatividade e clareza interior. Pela primeira vez em semanas, você se sente compreendido, inclusive por você mesmo.
Conexões afetivas ficam mais leves, conversas importantes evoluem e insights criativos podem se transformar em projetos poderosos. Inspirar e ser inspirado se torna o seu maior portal de sorte e boa fortuna.