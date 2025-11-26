Acesse sua conta
Plano cruel dá certo e incêndio coloca Samir em perigo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (26)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:00

Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (26) de Êta Mundo Melhor!, a tranquilidade da fábrica de biscoitos vai abaixo quando um incêndio se espalha rapidamente, deixando Samir e Picolé em puro desespero. As chamas tomam conta do local de um jeito assustador e tudo indica que o fogo não foi por acaso.

Assim que percebe o perigo, Candinho corre para avisar Celso sobre o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, Dita acorda assustada depois de um pesadelo envolvendo exatamente quem? Candinho. Mal sabia ela que o pior já estava acontecendo.

Enquanto isso, Samir implora por ajuda preso dentro da fábrica, e é aí que Candinho mostra sua coragem: sem pensar duas vezes, ele decide enfrentar o fogo para salvar o menino. Lá fora, Felícia percebe que Samir sumiu e alerta Zulma, criando ainda mais tensão.

A cidade inteira começa a comentar o incêndio, e a notícia se espalha rápido. Lauro e Túlio enviam apoio médico para o local, tentando minimizar os estragos.

Do outro lado dessa história, Sandra e Ernesto celebram o caos que eles mesmos provocaram. Para os vilões, quanto pior para os outros, melhor para seus planos.

E enquanto as chamas avançam, Candinho se prepara para o momento decisivo: entrar no meio do fogo para tirar Samir de lá, colocando sua própria vida em risco.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

