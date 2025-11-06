Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Cantora também escolheu um vestido vintage de 2001 da grife francesa Dior

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:27

Anitta compareceu ao Earthshot Prize 2025, considerado o “Oscar da Sustentabilidade”
Anitta compareceu ao Earthshot Prize 2025, considerado o “Oscar da Sustentabilidade” Crédito: Reprodução | Instagram

O vestido Dior vintage de 2001, assinado por John Galliano, usado por Anitta na cerimônia do Earthshot Prize 2025, considerado o “Oscar da Sustentabilidade”, no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, chamou atenção e dividiu opiniões nas redes sociais.

Anitta

Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta com cavalos em retiro terapêutico por Reprodução/Instagram
Novo visual de Anitta levanta suspeitas de cirurgias e harmonização facial por Reprodução/Instagram
Anitta aparece irreconhecível em fotos com os pais por Reprodução
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta em Nova York por Reprodução / Redes Sociais
1 de 14
Anitta surpreendeu ao retornar as redes com novo visual por Reprodução

Leia mais

Imagem - Anitta celebra Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres

Anitta celebra Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres

Imagem - Salvador fica de fora do Ensaios da Anitta 2026 e fãs se revoltam com a cantora

Salvador fica de fora do Ensaios da Anitta 2026 e fãs se revoltam com a cantora

Imagem - Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'

Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'

Algumas afirmaram que a cantora soube carregar o look, já outros disseram que Anitta estragou um vestido considerado sofisticado.

No entanto, não foi apenas o vestido que despertou interesse e curiosidade, mas as joias usadas pela artista, que sempre escolhe peças caras ao comparecer em eventos.

Anitta escolheu peças exclusivas do designer paulista Paulo Teixeira, famoso entre celebridades como Ivete Sangalo, Déborah Secco e outras, por criar joias únicas e sob medida, com pedras preciosas.

Os valores não foram divulgados, mas com base em análise do portfólio de Teixeira, de acordo com o Terra, Anitta estava com joias de, no mínimo, R$ 500 mil. Esmeraldas, rubis e diamantes compunham um visual sofisticado e elegante.

Vale lembrar que nos últimos anos, a cantora tem dado prioridade a marcas brasileiras, apoiado designers e empreendedores nacionais, inclusive do mercado de luxo, valorizando o que é produzido aqui.

Leia mais

Imagem - Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã

Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã

Imagem - 6 mitos e verdades sobre o consumo de leite e a saúde feminina

6 mitos e verdades sobre o consumo de leite e a saúde feminina

Imagem - 5 dicas de alongamento para fazer nos intervalos dos estudos para o Enem

5 dicas de alongamento para fazer nos intervalos dos estudos para o Enem

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)