Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Cantora também escolheu um vestido vintage de 2001 da grife francesa Dior

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:27

Anitta compareceu ao Earthshot Prize 2025, considerado o “Oscar da Sustentabilidade” Crédito: Reprodução | Instagram

O vestido Dior vintage de 2001, assinado por John Galliano, usado por Anitta na cerimônia do Earthshot Prize 2025, considerado o “Oscar da Sustentabilidade”, no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, chamou atenção e dividiu opiniões nas redes sociais.

Algumas afirmaram que a cantora soube carregar o look, já outros disseram que Anitta estragou um vestido considerado sofisticado.

No entanto, não foi apenas o vestido que despertou interesse e curiosidade, mas as joias usadas pela artista, que sempre escolhe peças caras ao comparecer em eventos.

Anitta escolheu peças exclusivas do designer paulista Paulo Teixeira, famoso entre celebridades como Ivete Sangalo, Déborah Secco e outras, por criar joias únicas e sob medida, com pedras preciosas.

Os valores não foram divulgados, mas com base em análise do portfólio de Teixeira, de acordo com o Terra, Anitta estava com joias de, no mínimo, R$ 500 mil. Esmeraldas, rubis e diamantes compunham um visual sofisticado e elegante.