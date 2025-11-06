Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Cantora sertaneja teria curtido comentário com críticas à ex de Zé Felipe

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:51

Comentários aumentaram após Vini Jr e Virginia assumirem relacionamento
Comentários aumentaram após Vini Jr e Virginia assumirem relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Após assumirem o relacionamento, diversas polêmicas tem cercado o romance de Vini Jr e Virginia. Dessa vez, alguns perfis de fofoca afirmam que Ana Castela, namorada de Zé Felipe, ex da influenciadora, curtiu um vídeo no X, antigo Twitter, com uma legenda que destilava diversas críticas a Virginia.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela por Reprodução
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Capa do single ‘Sua boca mente’, de Zé Felipe com Ana Castela por Divulgação
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 11
Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Zé Felipe muda tatuagem com apelido de Virginia, e fãs apontam homenagem para Ana Castela

Zé Felipe muda tatuagem com apelido de Virginia, e fãs apontam homenagem para Ana Castela

Imagem - Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Morre bebê de Paula Castela, prima de Ana Castela; recém-nascido estava internado na UTI

Imagem - Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

Ana Castela dá resposta afiada após ser questionada sobre filhos no Altas Horas

“Quando me perguntam em qual lado da história eu estou, mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir pra outro país atrás de homem”. Os internautas associaram a mensagem a Virginia e Vini Jr.

Leia mais

Imagem - Mulher compra perfumes da We Pink, marca de Virginia, e recebe rapadura

Mulher compra perfumes da We Pink, marca de Virginia, e recebe rapadura

Imagem - Motivo da separação de Virginia e Zé Felipe é divulgado

Motivo da separação de Virginia e Zé Felipe é divulgado

Imagem - Falta de Virginia Fonseca em ensaio é percebida e Grande Rio age

Falta de Virginia Fonseca em ensaio é percebida e Grande Rio age

Nos comentários, muitos internautas afirmaram que Ana Castela é “apaixonada” por Virginia. “Com amor, leveza e sonsidão”, escreveu uma. “Ela é apaixonada por ela”, escreveu outras com emojis de risos. “Como é bom ver ela se doendo, enquanto a Virginia nem lembra que ela existe”, comentou outra pessoa.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para controlar o perfeccionismo e a autocobrança para o Enem

5 dicas para controlar o perfeccionismo e a autocobrança para o Enem

Imagem - 3 benefícios da urtiga para a saúde e formas de consumi-la

3 benefícios da urtiga para a saúde e formas de consumi-la

Imagem - 5 dicas para se preparar para a menopausa

5 dicas para se preparar para a menopausa

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem
Imagem - Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)