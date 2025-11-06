Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:51
Após assumirem o relacionamento, diversas polêmicas tem cercado o romance de Vini Jr e Virginia. Dessa vez, alguns perfis de fofoca afirmam que Ana Castela, namorada de Zé Felipe, ex da influenciadora, curtiu um vídeo no X, antigo Twitter, com uma legenda que destilava diversas críticas a Virginia.
Zé Felipe e Ana Castela
“Quando me perguntam em qual lado da história eu estou, mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir pra outro país atrás de homem”. Os internautas associaram a mensagem a Virginia e Vini Jr.
Nos comentários, muitos internautas afirmaram que Ana Castela é “apaixonada” por Virginia. “Com amor, leveza e sonsidão”, escreveu uma. “Ela é apaixonada por ela”, escreveu outras com emojis de risos. “Como é bom ver ela se doendo, enquanto a Virginia nem lembra que ela existe”, comentou outra pessoa.